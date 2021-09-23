杨振宁曾与爱因斯坦做同事：有过短暂交流，一直为此自豪

IT之家 9 月 23 日消息 9 月 22 日下午，诺贝尔物理学奖获得者、中国科学院院士、清华大学高等研究院名誉院长杨振宁先生学术思想研讨会 —— 贺杨先生百岁华诞在清华大学举行。

杨振宁感谢大家一起庆祝他的农历 100 岁生日，同时回忆了自己 1971 年第一次访问新中国时的感受。杨振宁表示，那次访问是他人生中非常重要的一段经历，使得他对新中国有了一点认识，对他的人生轨迹有了非常大的影响。他特别提及当时自己向参与中国原子弹制造、同时也是自己多年挚友的邓稼先提出是否有美国人参与原子弹制造的疑惑。次日，邓稼先写信回复并请专人送达，告知他确实没有外国人参加过我国有关制造核武器的事。邓稼先在信末化用诗句写道，“但愿人长久，千里共同途”。杨振宁对此深情回应称：“稼先，我懂你‘共同途’的意思，我可以很自信地跟你说，我这以后五十年是符合你‘共同途’的瞩望，我相信你也会满意的。”

据此前《国家记忆》纪录片报道，杨振宁在芝加哥大学博士毕业以后，在费米和泰勒的推荐下，去往普林斯顿高等研究所做博士后。在普林斯顿高等研究所，杨振宁与仰慕已久的爱因斯坦成为了同事，并在统计力学方面和爱因斯坦有过短暂的交流，杨振宁一直为此感到自豪。

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