十铨推出 DDR5 内存/ C440 SSD 等一系列新品：5200MHz，最高 32GB

IT之家 9 月 23 日消息 十铨科技今日举办了发布会，正式推出新款 DDR5 内存条、固态硬盘、移动固态硬盘等一系列新品。十铨此前推出过 DELTA RGB DDR5 内存条，今日发布的产品不含灯光，名为 T-FORCE VULCAN。

这款产品提供单条 16GB 以及单条 32GB 可选，表面覆盖铝制散热片。内存频率为 DDR5-5200MHz，支持英特尔 XMP 3.0 超频技术。此外，内存还支持片上 ECC 纠错，保证数据正确率。官方表示，十铨 DDR5 系列内存将于今年晚些时候正式发布。

十铨同时推出了 T-FORCE CARDEA Ceramic C440 固态硬盘。这款产品标配大尺寸铝制散热片，有效降低发热。速度方面，这款 SSD 采用 PCIe 4.0×4 接口，顺序读写分别为 5000/4400 MB/s，容量提供 1TB 和 2TB。

IT之家了解到，十铨此前还推出过 PS5 游戏主机专用的 CARDEA A440 Pro 固态硬盘，后者将于 10 月发售。

今日十铨发布了 T-FORCE M200 移动固态硬盘。该产品采用 USB3.2 Gen2x2 协议，Type-C 接口，提供 20Gbps 的传输速率。在这种接口下，产品顺序读写速度均超过了 2000MB/s。这款产品最高提供 8TB 容量可选，满足高端用户的存储需求。