搜狗完成私有化交易，将从纽交所退市成腾讯全资子公司

北京时间 9 月 24 日消息，搜狗公司今天宣布，已根据 2020 年 9 月 29 日与腾讯控股达成的合并协议和计划 (合并协议) 完成了合并，公司将不再是上市公司，成为腾讯间接拥有的全资私人持股公司。

▲ 搜狗

去年 9 月 29 日，搜狗宣布已与腾讯直接或间接全资子公司 THL A21 Limited、TitanSupernova Limited 和 Tencent Mobility Limited 签署最终的最终合并协议和计划。合并完成后，搜狗将成为腾讯的间接全资子公司。搜狗流通在外的 A 类普通股，包括由美国存托股票 (ADS) 代表的 A 类普通股将被注销，持有人每股或每股美国存托股票将获得 9.00 美元现金。这一协议分别在 2020 年 12 月 1 日和 2021 年 7 月 19 日进行了修订。

搜狗同时宣布，已申请停止在纽交所交易其 ADS。同时，纽交所也向美国证券交易委员会 (SEC) 提交 Form 25 表格，向 SEC 通知纽交所将撤销搜狗 ADS 在纽交所的上市，并打算撤销根据《1934 年证券交易法》Section 12 (b) 条款注册的 A 类普通股。