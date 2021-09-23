腾讯、微信开了个“冲浪班”，专门教爸妈上网

IT之家 9 月 23 日消息 腾讯及微信官方表示，最近开了个“冲浪班”，只需一部手机，就是老爸老妈如何使用手机上网。

中国老龄协会与腾讯签署战略合作协议，将利用各自资源优势和技术产品，共同致力于互联网应用适老化改造，提供更多智能化适老产品和服务，提高老年人数字生活质量。双方将优先围绕信息无障碍环境建设、学术交流与研究、老年人教育培训、老龄产业生态等进行合作。

IT之家获悉，中国老龄协会与腾讯双方首个助老公益项目“银龄计划”也正式启动，通过搭建老年人展示新风采、学习新技能、焕发新面貌的平台，在 3 年内帮助 1000 万老年人掌握数字化技能。

用小程序上课

腾讯先开发了一个“银龄学堂”小程序，让老年人玩转手机。

老年人经常遇到一些生活问题，比如打网约车、看病预约挂号、买菜扫码支付、拍短视频，甚至防诈骗等。腾讯把它们拍成一个个场景短片，一一讲解操作方式。

“银龄学堂”已正式开学，随时随地，可看可学，快帮爸爸妈妈扫个码，大家可以转发到各自的“相亲相爱一家人”群聊里。

未来，学堂还将推出智慧助老培训，发放《银龄互联网口袋宝典》。

短视频记录生活

比起技能，让老年人能乐在其中也很重要。

依托微信视频号平台，正式启动了“银龄达人秀”老年风采短视频征集公益活动。

可以拍下老年人（60 岁以上）做美食、健身、旅游等日常生活，题材不限，按规则发布出来，就行。

关键是心情好，要开心。这种积极的生活状态也能感染到更多网友。

之前，腾讯优化了不同产品，比如让字体变大、内容醒目，推出语音识读功能等，微信支付客服热线 95017 还开通了“长辈无忧专线”等。