苹果：macOS 11.6 已修复扫描仪错误

IT之家 9 月 24 日消息 在一份更新的支持文档中，苹果表示，在 Mac 上使用扫描仪时出现的与权限相关的错误已在 macOS 11.6 中修复。

苹果表示，当用户试图在 Mac 电脑上使用扫描仪时，可能会收到一条错误消息，表明他们没有打开该应用程序的权限。该错误消息表示要与计算机或网络管理员联系以寻求帮助，或表示 Mac 无法打开与该设备的连接。

据苹果称，用户可能在图像捕获应用程序、预览应用程序或系统首选项的打印机和扫描仪部分遇到错误。

对于选择此时不更新到 macOS 11.6 的用户，苹果分享了关于如何临时解决问题的说明：

退出所有打开的应用程序。

从 Finder 的菜单栏中，选择 Go>Go to Folder。

输入 /Library/Image Capture/Devices，然后按 Return。

在打开的窗口中，双击错误消息中出现的应用程序，这是扫描仪的驱动程序。

关闭窗口并打开用于扫描的应用程序，扫描仪应当正常工作。如果以后选择从不同的应用程序扫描，并得到相同的错误，请重复上述步骤。

IT之家了解到，该扫描仪错误在最新的 macOS Monterey 中也进行了修复。