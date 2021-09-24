IT之家专访江波龙钟孟辰：专注用户需求，探索存储新形态

在 9 月 14 日举行的 2021 中国闪存市场峰会（CFMS 2021）上，江波龙电子带来了全新存储形态产品 ——Lexar 时光机 M2，该产品采用内置固态存储，具有低功耗、高性能的特点，提供 500GB/ 1TB/ 2TB 三种容量给用户选择。其工业设计精美小巧，用户可选择连接网线云端上传作为个人云盘，也可连接电脑将数据做本地存储使用，具备数据存储和传输的安全加密功能，为用户轻松打造家庭数据中心。

▲ 江波龙电子董事长蔡华波

Lexar 时光机 M2 很好地解决了用户对移动存储和网络存储的需求，实现了更加高效、安全数据存储和传输。在峰会现场，江波龙电子董事长蔡华波发表了题为《探索存储未知空间》的演讲，正式发布了 Lexar 时光机 M2 产品，这款产品对江波龙电子而言，打破了常规的存储形态，跳出了标准存储思维的限制，实现了创新突破。在产品发布后，江波龙电子消费者品牌事业部副总经理钟孟辰接受了IT之家的独家专访，针对 Lexar 时光机 M2 产品以及未来产品规划进行了深入探讨。

数据安全至上，多款产品满足用户数据安全需求

随着中国对网络及数据安全的日益重视，《中华人民共和国数据安全法》在今年 9 月 1 日正式实施，《个人信息保护法》也将于今年 11 月 1 月开始实施。数据安全关系着国家、企业和个人，因此数据存储安全至关重要。针对不同的数据存储应用场景，钟孟辰向IT之家介绍了江波龙电子旗下的安全存储产品。

▲ 江波龙电子消费者品牌事业部副总经理钟孟辰

固态硬盘产品上，江波龙电子今年 8 月份推出了 FORESEE P709 PCIe 产品，它支持 TCG-OPAL 2.0 以及 Pyrite 2.0 加密标准，主要应用在商用笔记本电脑市场，它可以有效地避免信息泄露和安全攻击，保护企业和用户的数据。

移动存储产品上，江波龙电子有 Lexar 雷克沙 HL260 移动加密硬盘产品。HL260 产品采用旗舰级加密算法，通过硬件加密芯片对隐私数据流进行加密。HL260 结合江波龙电子独创的机卡分离 FileDog 硬件密钥专利技术，真正做到了防泄漏、防复制、防暴力破解。

除了上述数据安全产品，江波龙电子刚推出的 Lexar 时光机 M2 同样也拥有诸多安全特性，它是用户私有专属的网络存储，有效避免了数据放置第三方服务器的风险，并且它可以支持多用户不限地域访问，不同用户之间通过独立账号分配私有个人空间，做到个人空间与公共空间数据独立分开。同时，数据在分享过程中可以指定唯一的接收人，通过 FileDog 硬件密钥进行一对一文件数据发送，做到数据传输链路的安全可靠。

▲ Lexar 时光机 M2

除了个人云盘应用场景，Lexar 时光机 M2 也可以作为便携式移动存储使用，其传输速度高达 550MB/s，满足不同存储场景的使用需求。

从用户需求出发，探索存储新形态

回到 Lexar 时光机 M2 产品上，钟孟辰提到这款产品的诸多特点：可便携、高速传输、数据安全、可上网、使用简单。它的诞生是用来解决个人用户数据备份、管理和分享需求，从而解决个人终端设备（如手机）存储空间不足、数据无法高效备份问题，以及第三方网盘数据存储安全风险和持续付费等问题。

谈起第三方网盘，钟孟辰说到，使用第三方网盘就像“租房子“（如果把数据比喻成人），用户租赁第三方网盘存储空间，而为了持续使用这些空间，用户则需要持续支付存储空间的租赁费用。网盘在国内有着巨大的存量市场（据 2020 年百度网盘发布 8 周年数据报告显示，百度网盘用户数据存储总量已突破 1000 亿 GB，用户数量破 7 亿），但是网盘也存在一些问题，比如数据隐私问题、需持续支出租赁费用等问题，其中大家最关心的是数据安全的问题，特别是用户的商业机密数据和家庭私密数据，一旦出现数据泄露，将给带来不可想象的后果。

NAS 对于企业用户而言是不错的选择，不过 NAS 的使用较为复杂，需要专业的 IT 工程师或者有理工科背景的用户才能驾驭。同时 NAS 存在体积大、有噪声（机械硬盘马达和磁头运转）、成本高、数据传输时延大、不能便携等问题。所以大多数的个人用户宁愿选择传统移动硬盘来解决数据安全问题，但移动硬盘不能够连接网络，用户不能够随时随地通过移动终端设备去访问和管理移动硬盘存储的个人数据。

还有一种解决思路是购买一台超大容量的手机，市场上主流品牌 128GB 和 512GB 手机差价高达 1500 元。当用户使用 512GB 手机的时候，假设存储了 500GB 个人数据在手机里，也存在担忧手机故障、数据丢失的焦虑，数据备份需求还是存在。“我们看到了用户的痛点和困扰，Lexar 时光机 M2 是为了这部分用户的需求而生的。”钟孟辰说到。

Lexar 时光机 M2 很好地考虑到用户的这些痛点，给消费者一个更简单易用的存储解决方案。Lexar 时光机 M2 有三大属性，首先能上网，其次是保障用户的数据安全，第三是操作简单，普通消费者可以像使用手机一样快速上手。Lexar 时光机 M2 使用的是闪存芯片做数据存储，因此体积小方便用户随身携带，闪存芯片可以带来更快的传输速度和更低的响应时延，对比机械硬盘（市场上 NAS 产品基本采用机械硬盘）完全不是一个数量级的响应速度。另外，Lexar 时光机 M2 的功耗非常低，在移动存储模式下，用户可以通过数据线直接与手机连接驱动使用，这些功能都是 NAS 做不到的。

打破传统存储壁垒，专注产品研发

作为存储市场新的品类，Lexar 时光机 M2 也为未来存储市场的发展带来了新的方向。这款产品的问世也让我们看到江波龙电子敢于突破标准存储的勇气。在峰会上，江波龙电子董事长蔡华波说到，市面上销售的存储产品多是基于 JEDEC、PCI-SIG、SDA 等国际工业标准，产品较难形成差异化市场竞争。

钟孟辰对IT之家说：“过往江波龙电子都是在做一些标准的存储产品，比如固态硬盘、存储卡、内存条等，这些产品都是按照国际标准技术规范来设计，系统整机厂商也是按照国际标准技术规范来设计系统产品，这样我们才能够跟广大系统整机适配我们的存储产品。所以多年来我们都在不停地追赶新的标准，不断适配新的存储介质。”

此次江波龙电子推出的 Lexar 时光机 M2 不同于之前的存储产品标准，相当于塑造了一个全新的品类，这样的一个品类是为了解决个人用户对于数据存储和管理的需求，“我们觉得这是我们迈出的重要一步，我们也知道这样的产品一开始不会被所有用户接受，因为它跟市场现有的存储产品不是替代关系，Lexar 时光机 M2 有别于以往的存储产品品类，也不同于第三方网盘和传统 NAS 产品，我们会花更多的时间让行业和用户去了解我们的产品，慢慢让用户和行业接受这款产品。”钟孟辰说到。

谈起产品研发的难点，钟孟辰讲了工程师团队所遇到的瓶颈。一个是怎样给到用户一个简单易用的交互页面，另一个则是数据安全的问题。钟孟辰说：“（简单易用的交互页面）如果完全按照 NAS 的技术来设计，会增加用户的使用负担和难度门槛，如何将复杂的技术做得简单，相对友好的呈现在用户面前，这对于研发同事来讲是一个难点。Lexar 时光机 M2 可以通过与电脑或手机物理连接进行文件目录访问，也可以通过网络云端进行文件分类管理和访问，打破了传统移动硬盘和 NAS 存储的思路，做成了一个简单易用，让普通用户拿来就可以上手使用的产品。”

在数据安全方面，Lexar 时光机 M2 既要针对物理密钥 FileDog 进行 RSA 非对称加密算法的云端认证，也要隔离不同用户之间的物理数据和进行有效管理，这些配套安全功能也是 Lexar 时光机 M2 的核心功能，同时也是 Lexar 时光机 M2 产品研发阶段的关键技术难点。

在畅想未来 Lexar 时光机 M2 应用方向时，钟孟辰说到两个场景：未来随着 Lexar 时光机 M2 在市场上的使用率增加，Lexar 的用户群体中有许多专业的原创内容创作者（如 Lexar 影像存储渠道的专业摄影摄像用户），也有许多原创内容的需求方（如媒体、营销广告策划人员），他们可以通过 Lexar 时光机 M2 的平台做到点对点的需求连接，以一种去中心化的方式将原创内容和需求方连接起来，这是其中一个我们正在探索的存储新方向。

再比如闲置的房屋资源，在国外有平台可以将它们变成酒店公寓资源做租赁业务从而实现商业价值的转换。我们在思考，当数百万台 Lexar 时光机 M2 连接在一起的时候，大量的闲置存储空间资源可以提供给 Lexar 的用户们什么样的价值服务呢？“虽然目前没有一个成型的方案，但我们在探索，我们先聚焦把一个好的硬件存储产品给到用户，将来能做成什么样的商业模式需要用户和我们一起来打造。”钟孟辰说到。

随着 Lexar 时光机 M2 这个新品类的诞生，后续行业内可能会有厂商去投入资源研发这类产品，应对未来可能的竞争挑战，钟孟辰表示：“我们有信心去应对这样的挑战，当对手在追赶的时候，我们也在进行着下一代产品的研发，我们在思考着明年和后年的事情，在这个方向上我们会持续努力和投入。”

通过 Lexar 时光机 M2 这一全新的品类，我们看到江波龙电子在研发上不断投入的决心，技术研发投入往往需要多年的积淀，接下来江波龙电子将以企业级存储器（企业级固态硬盘、R-DIMM 内存条）和工规存储器（尤其汽车应用领域）作为重点产品研发投入方向。在消费级市场，江波龙电子则继续将 Lexar 雷克沙品牌做大做强，将多年来在存储领域积累的经验和技术成果继续放大，带来真正为用户所想、用户所需的好产品。