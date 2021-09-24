2020 年我国互联网电视用户达 9.55 亿

据 2021 广电视听产业高峰论坛，日前发布的《中国广播电视全媒体发展报告（2021）》显示，2020 年，我国互联网电视用户达 9.55 亿，网络视听收入在全国广播电视行业总收入中的比重达到 31.95%，呈现蓬勃发展态势。

报告中指出，在新征程、全媒体、高质量发展时代背景下，广播电视要从“舆论引导能力提升工程、新时代精品工程、智慧广电建设工程、视听中国播映工程、安全播出工程、管理优化工程”六大工程建设，全面走向战略纵深。