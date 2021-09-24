微软《极限竞速：地平线 4》公布十大人气车辆

IT之家 9 月 24 日消息 微软《极限竞速：地平线 5》将在 11 月 9 日发售，官方近日公布了《极限竞速：地平线 4》中玩家在英国嘉年华开得最久的十辆车。

2006 Formula Drift #43 Dodge Viper SRT10：漂移爱好者的最爱

2006 Formula Drift #43 Dodge Viper SRT10 拥有灵敏的低速弯车头，它具有优秀的刹车系统，而且转向角度比较大。这使其成为了许多漂移爱好者的入门车。

1968 Abarth 595 Esseese：意式萌物在此处

说到那种让女孩子瞬间心动的萌车，很多人想到的是 MINI、甲壳虫等经典。但你若是想要寻找一款比较小众的车，那么 1968 Abarth 595 Esseese 也许会击中你的心脏。萌萌哒身材和萌萌哒动力，让驾驶者很难不放松心情，忘记胜负去驾驶它享受一次旅行。

2005 BMW M3：专为疾驰打造

BMW M3 系列，一开始是为了赢得 Group A 赛事的参赛资格而专门打造的车。2005 BMW M3 由 BMW 德国雷根斯堡工厂生产，散发着浓浓的运动气息。发动机盖中间的隆起，为 V8 发动机留出了更多的空间，这也使其显得霸气十足。

2018 Ford #25 Mustang RTR：加速能力优秀的后驱车

要论《极限竞速：地平线 4》中最受欢迎的后驱车，2018 Ford #25 Mustang RTR 绝对是其中人气选手。它本来是一辆擅长漂移的车，在改装后发动机能拥有 1300kw 马力。由于其拥有出色的综合能力，这使其出现在了很多驾驶场景之中。

1998 Toyota Supra RZ: 速度与激情影迷的情怀车

很多人可能都是通过《速度与激情 1》第一次了解到 1998 Toyota Supra RZ 这辆车。虽然它看似相貌平平，但却拥有强大的马力。就算在法拉利面前，它的表现也绝不虚。

1993 Nissan 240SX SE: 近乎万能的改装车

1993 Nissan 240SX SE 的强大，不在于它在某方面的突出，而在于它的万能。经过改装，它可以轻松驾驭直线加速、漂移、街头竞速等不同场景，就算是在现实中，也是各大改装厂的“亲儿子”。对于喜爱改车的玩家来说，这自然是无法割舍的爱车候选。

1997 Formula Drift #777 Nissan 240SX：漂移竞技中的经典

Formula Drift 是许多漂移爱好者所关注的赛事。每年都能吸引超过 60 名车手同场竞技。而在其中，Nissan 240SX 可谓是经典中的经典。无论是漂移速度和角度，它都在赛事中展现了自己独一无二的一面。这也使其成为了游戏中漂移爱好者最常用来秀操作的车。

1994 Mazda MX-5 Miata：为你开启一次舒适的旅途

1990 年，Mazda MX-5 上市，其优秀的灵敏度和适应性让新手司机都能轻松驾驭它。在这之后的 1994 年，MX-5 Miata 迎来了大规模的升级，发动机从原来的 1.6 升提升到了 1.8 升，动力也有所提升。这使 1994 Mazda MX-5 Miata 的驾驶者获得了更为极致的驾驶体验。

1997 Nissan Skyline GT-R V-Spec：用性能缔造车迷的梦想

Nissan 自推出 Skyline GT-R 后，不管是在赛道、改装、外型上皆有着相当优异的表现，这使其成为了许多车迷的梦想。它的高颜值让人有时候会忽略其略低的刹车性能，而出众的起跑能力也保证了它能在比赛一开始就获得先机。

1996 Formula Drift #232 Nissan 240SX：漂移怪物的传承者

1989 年，Nissan 在日本发表了 Nissan 180SX，在之后很多年，诸如古口美范、熊就宝新重等漂移选手依旧会选择它为自己的战车。而 1996 年的 Nissan 240SX 则一反传统，将零件几乎全部重新设计，并且增加了双气囊，头灯也由跳灯变成了固定头灯。不过相对于过往作品，它已经取消了敞篷版和紧凑版，只留下了跑车版，因此也使其在车迷中获得了不小的争议。

IT之家了解到，《极限竞速：地平线 5》将首发收录 400 余款汽车，从保时捷到法拉利，从阿斯顿马丁到士官长的疣猪，官方还承诺在游戏发售之前和之后会公布更多汽车。