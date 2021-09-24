光启：新一代“海空”超材料结构件将亮相中国航展，第三代超材料结构件产品年底量产

IT之家 9 月 24 日消息 9 月 28 日~10 月 3 日，为期六天的“第十三届中国国际航空航天博览会”（以下简称中国航展）将于珠海如期举行。

据光启官方宣布，在本届中国航展上光启将首次展示超材料技术从设计、研发、测试，以及大规模批产的整个生产制造过程。此外，现场还将展出应用于尖端航空装备、无人机、海洋航空装备等领域的宽频带、高强度、高透波、轻量化的超高性能电磁超材料结构件。更重要的是，还有最新一代的“神秘”超材料功能结构件在本届航展上隆重亮相，欢迎大家亲临现场参观。光启将在珠海国际航展中心五号馆 H5C7 展位上恭候大家光临，带你近距离感受前沿尖端技术的科技魅力。

光启是集研究、设计、测试、批产一体化的超材料领军企业，十余年时间，光启从基础学科到产业应用，将超材料技术由“实验室研究”推进至“产业化应用”，跨越最艰难的实验室前沿科学研究到工程化技术体系构建的鸿沟，并将超材料技术应用于先进飞机、大型无人机、海洋航空装备等尖端装备的产品设计、制造与交付。

光启表示，今年不仅将超材料产品推进至大规模批产阶段，而且基于第三代超材料技术的结构件产品也将于今年底实现量产。

未来，光启将持续专注于超材料领域的研发、设计、制造，保质保量保战斗力地完成各项生产任务，早日实现“为祖国交付 56 万公斤的超高性能超材料产品”规划愿景。

中国航展是中国唯一由中华人民共和国中央人民政府批准举办，以实物展示、贸易洽谈、技术交流为主要特征，并带有飞行表演的综合性大型国际航空航天展览，属“国家行为”。

IT之家获悉，本届航展将有一批代表世界先进水平的航空航天及防务领域的新产品、新技术、新服务、新成果亮相，其中多为全球首发、国内首展，目前各参展单位已陆续进场。

此外，本届的中国航展规模也创下历史之最。期间将有线上线下近 40 个国家和地区的 700 家企业参展，展馆数量从上届的 8 个增加至 11 个，室内展览面积达 10 万平方米，室外展览面积 36 万平方米，参展飞机超 100 架。