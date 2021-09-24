周鸿祎谈科技报国：解决网络安全“卡脖子”难题

9 月 24 日消息“当前互联网进入下半场，产业互联网将取代消费互联网成为新的主题，意味着各级政府和传统产业将成为数字化的主角，工业互联网、车联网以及智慧城市、智慧乡村将成为数字化的主要场景，蕴含了巨大的发展机遇。”9 月 24 日下午，全国工商联大数据运维（网络安全）委员会轮值主席、三六零创始人、董事长周鸿祎在中国企业论坛如是说道。

他表示，当前数字化已上升为国家战略，面临的最大挑战就是网络安全挑战，传统网络安全无法应对，因此要用数字化思维重塑网络安全，构建面向未来的安全新战法、新框架和新能力，筑牢数字经济的安全基座。

未来，数字化面临的安全问题则更为复杂：云安全、大数据安全、物联网安全、终端安全、供应链安全、通信安全，将是六大基础安全问题，此外还包括工业互联网、车联网、数字金融、能源互联网、数字政府、智慧城市等更加复杂的安全场景。

在他看来，解决数字化复杂安全问题，必须要有体系化的解决方案，但传统安全作为信息化的附庸，缺乏顶层设计，依靠单个产品或者单个产品不断堆砌，无法形成体系化的解决方案。因此要用数字化思维重塑网络安全，构建面向未来的安全新战法、新框架和新能力。

周鸿祎表示，未来 360 将继续服务好产业数字化的大布局，坚守科技报国的定位，为各个传统行业的数字化转型提供安全服务和保障。