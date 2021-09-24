微软联合创始人比尔盖茨：相比上太空，我更痴迷治疗疟疾和艾滋病

9 月 24 日消息，美国当地时间周三晚间，微软联合创始人比尔・盖茨（Bill Gates）现身《深夜秀》(The Late Late Show) 节目。在被问及为何不像其他亿万富翁那样前往太空时，盖茨称“地球上还有很多事情要做”。

前往太空似乎成了今年亿万富翁们最喜欢的消遣方式：维珍银河公司创始人理查德・布兰森 (Richard Branson)、亚马逊创始人杰夫・贝索斯 (Jeff Bezos) 分别搭乘旗下太空公司亚轨道飞船进入太空边缘。

埃隆・马斯克（Elon Musk）旗下 SpaceX 成功完成了有史以来首次纯商业载人太空飞行任务，将亿万富翁、支付服务公司 Shift4 创始人贾里德・艾萨克曼 (Jared Isaacman) 送入地球轨道体验了为期三天的太空之旅。

然而，盖茨似乎是个例外，他始终专注于以地球为中心的慈善努力。

周三晚间，盖茨通过视频会议软件 Zoom 参加了《深夜秀》节目。当时，主持人詹姆斯・科登 (James Corden) 笑容满面地说：“我们请来了最好嘉宾！我可以个人名义说声‘谢谢’吗？因为他是唯一一个现在没有试图乘坐飞船逃离地球的亿万富翁。”

在观众们的笑声中，科登问盖茨：“为什么亿万富翁们对前往太空如此着迷？你对此有何看法？”盖茨回答称：“我不知道，我个人更痴迷于疟疾和艾滋病等疾病，并希望努力根除它们，我可能会在鸡尾酒会上谈论这些疾病，并让人感到厌烦。至于前往太空？我们在地球上还有很多事情要做。”

除了创办了微软，现年 65 岁的盖茨还以慈善努力而闻名。他与前妻梅琳达（Melinda）成立了比尔和梅琳达盖茨基金会。自 2000 年以来，这个非盈利机构已经花费了 538 亿美元来帮助消除贫困、疾病和不平等现象。

多年来，盖茨始终对解决全球性公共卫生问题充满热情，并保持着直言不讳的风格，特别是在新冠肺炎疫情期间涉及疫苗公平分配问题的时候。

盖茨去年在国际金融协会新冠肺炎会议上说：“如果我们让药品和疫苗流向出价最高的竞标者，而不是流向最需要它们的人和地方，我们将面临一场持续时间更长、更不公正、更致命的大流行病。我们需要领导人做出基于公平而非市场驱动因素分配疫苗的艰难决定。”

《福布斯》的数据显示，截至美国当地时间周四下午，盖茨在全球富豪排行榜上排名第四，净资产估计为 1318 亿美元。