花几百万买了“船票”就能开启太空游？想得太简单了

9 月 12 日消息，据报道，美国太空探索技术公司 SpaceX 即将利用其载人龙飞船和猎鹰 9 号火箭将首批完全由普通人士组成的团队送入太空，围绕地球进行为期三天的太空之旅。

为了进入太空，四名机组人员接受了长达 5 个月的高强度训练，包括攀登雪山、在载人龙飞船内进行长达 30 个小时的模拟飞行，并搭乘飞机体验零重力飞行。

▲ 图：SpaceX 首批纯商业载人任务四名成员，从左到右依次为克里斯・桑布罗斯基、海莉・阿西诺、贾里德・艾萨克曼以及西恩・普罗科特

此次飞行名为 Inspiration4，机组人员包括为这次任务买单的亿万富翁贾里德・艾萨克曼（ Jared Isaacman）、医生助理海莉・阿西诺（Hayley Arceneaux）、工程师克里斯・桑布罗斯基（Chris Sembroski）以及地球科学家西恩・普罗科特（Sian Proctor）。他们将围绕地球飞行三天，欣赏风景并为科学研究收集数据，然后在大气层中垂直降落并在降落伞辅助下安全着陆。

在过去的五个月里，机组人员始终在接受训练，学习各种操作手册，将自己的身体推向极限，并为应付最糟糕的情况做好准备。

本周，他们终于完成了由 NASA 制定的培训计划。尽管艾萨克曼有数千个小时驾驶喷气式飞机和前军用飞机的经验，但他承认，宇航员的训练比他预期的“更紧张”。

当亚马逊创始人杰夫・贝索斯 (Jeff Bezos）和英国亿万富翁理查德・布兰森（Richard Branson) 各自乘坐火箭进入太空边缘（没有进入轨道）时，两人都没有透露他们接受训练的细节。但是 Inspiration4 的机组人员始终在公开分享他们的准备工作，让人们得以一窥业余爱好者为太空飞行需要做些什么。

以下是他们透露的情况：

当 Inspiration4 任务机组人员筛选完成后，他们一起做的第一件事就是观看 SpaceX 向国际空间站发射第三批商业宇航员。

在训练中感受离心机。离心机旋转得非常快，可以产生离心力，把东西往外推，当重力对身体的拉力达到是正常力量的三倍时，这种力量就会产生发射的感觉。