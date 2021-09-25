华为 P50 已上架：骁龙 888 4G 芯片，9 月 29 日开售

IT之家 9 月 25 日消息 感谢IT之家网友的线索投递，目前，华为 P50 已经在天猫、京东等平台上架，将于 9 月 29 日 10:08 正式开售，4488 元起。

IT之家了解到，华为 P50 和 P50 Pro 手机在 7 月 29 日正式面向全球发布。

华为 P50 全系搭载高通骁龙 888 4G 芯片，而华为 P50 Pro 则搭载高通骁龙 888 4G 芯片以及海思麒麟 9000 4G 芯片。

余承东表示，华为 P50 系列手机将不会搭载 5G 技术，但通过 4G+WiFi6+AI 技术用户依然可以获得更好的功耗和通信性能体验。

华为 P50 采用 6.5 英寸 2700×1224 分辨率居中单孔直屏，支持 90Hz 刷新率、300Hz 触控采样率、1440Hz PWM 调光。

华为 P50 还内置 4100mAh 电池，支持 66W 有线快充，机身重 181g、厚 7.92mm，支持 IP68 防水，拥有双扬声器。

华为 P50 系列主打影像技术，拥有全新的原色双影像系统，华为 P50 配备 50MP 主摄（f/1.8）+13MP 超广角（f/2.2）+12MP 潜望长焦（f/3.4，OIS，5 倍光变，50X（80X）数码变焦）。