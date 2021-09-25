18 岁双料竞赛金牌得主邓明扬：我只是数学初学者，求在麻省理工“活”下去

邓明扬又出现了！

这次是阿里全球数学竞赛的颁奖典礼上。

熟悉奥赛圈的人并不陌生，江湖人有这样一号人物 —— 乖神。

▲ 右一为邓明扬

他在高一获得 IMO 金牌，高三 IOI 金牌，是竞赛圈为数不多的双料金牌得主。

他参加 IOI 的那年，所在国家队创造了 IOI 竞赛历史 —— 首次由同一国家选手包揽前四的记录！

他作为第一名，还获得了全场唯一满分成绩，成为 IOI 历史上第三位满分选手。

此前有一位热心家长将他从小到大履历整理成一张表，画风是这样的……

而就在前几日的颁奖盛典上，作为全球 5 万参赛者中脱颖而出的获奖人代表，他在现场连线时凡尔赛了一把：

我只是一个数学的初学者。

如今 18 岁的他，已经开启了在麻省理工学院（MIT）的第二年本科生涯。

所以，邓明扬究竟是一个什么样的人，如今学习生活的状态又是怎样的？量子位跟他做了一次越洋连线，好好聊了聊。

聊天中，他坦言，目前没有什么太大的目标，还有很多的研究问题需要探索。

在 MIT“活”下去就好。

随手报名，“吃饭的时候想出了解题方法”

阿里巴巴全球数学竞赛已举办三届，获奖名单向来藏龙卧虎。比如北大韦东奕，就是第一届的金奖得主。

不过邓明扬跟这场竞赛的机缘，来得有些偶然：只是多看了群聊一眼，感觉比赛那天恰好没有什么事，就随手报了名。

面对预赛，他也没有什么特别的准备，因为“之前也不知道自己会这个”，就“随便做做，把几个简单的题做了出来”。

而在“幸运”地进入到决赛后，邓明扬选择了组合与概率赛道作为主赛道，代数与数论作为副赛道。

这里先简单介绍一下这场竞赛的决赛规则：决赛为线上答题的形式，选手需从 5 个赛道中选择一个主赛道和一个副赛道。在主赛道下，选手可以提交全部 5 道题目的解答；在副赛道下，选手仅可提交至多 2 道题目的解答。答题时间为连续的 8 个小时。

比赛当天，因为本学期恰好选了组合的课程，比较熟悉，邓明扬很快把组合赛道的前几道题做了出来。

至于代数赛道 ——

我感觉不是特别熟，看了一眼就去吃了个饭，吃饭的时候把代数的两个题想出来了。

而这次比赛中邓明扬印象最深刻的赛题，也出现在这 8 小时中：

剩下最后一道组合赛道题目的时候，邓明扬的时间还剩下 4-5 个小时，但这道题确实把他给难住了。

感受一下题目的画风：

邓明扬有些遗憾地表示，这道题他想了特别特别久，也想了好几个伪证，但最后出于对自己诚实的要求，发现思路错了就没怎么动笔。

在这样的情况下，最终邓明扬摘下了本次阿里巴巴全球数学竞赛的一枚铜奖。

虽说有些小遗憾，但这位竞赛场上的常胜将军被问及对此结果是否满意，他的答案是：

其实挺开心的，因为之前没啥期望，根本没有想到会拿奖。

在 MIT“活下去”

竞赛只是生活中的一些小乐趣，现在，邓明扬生活的大主题是在 MIT“活下去”。

今年，他刚刚在 MIT 开启第二年的本科生涯，专业与计算机相关。

谈及在 MIT 的生活，他坦言没有立什么 Flag：活下来就行。

这还是上大学前他咨询的老师留下的一句话，现在看来还是挺有道理。

如果可以的话，希望自己多学习新的东西，目前还有很多要干的事情没有干成，但没关系慢慢来，能活下去就挺好的。

尤其又是在身边人都在“内卷”的状态下。

不过，他在言谈中，似乎并没有透露出太大的内卷压力，他坦言现在每天上的课都很有意思：

选的课比较多，但问题不大。还没有特别深入了解的细分领域，现在仍处于探索阶段。

虽然在看到身边人都在找研究做的时候，哪怕研究看上去不是特别有意思，邓明扬也难免有些紧张。

但这种情绪只是一时，他告诉我们：

其实每个人都有自己的步调。 只要我还有事干，也没有时间去紧张，所以也还好。

实际上这样的状态，跟他的家庭教育不无关系。

我爸妈从小对我的期望就是，你只要每天过的很开心就可以，我就记住了，大概成了一个准则。 他们比较开明，我做什么事情他们也不会管着我，会比较支持我。

也正因此，邓明扬本人也就没有特别大的压力，也不容易出现情绪崩溃的情况。

有这样一个小细节，就对邓明扬的影响很大。

每场考试之前，邓明扬父亲都会给他发一条微信说：明天考试不要紧张，享受比赛就好，结果无所谓。

把结果看轻一点，这一点他一直坚守至今。

除了日常学习之外，他还分享了一些自己排解情绪的小方法。

比如跑步，尤其跑得特别快的时候，感受风迎面吹来的感觉，就能释放一些压力；还有读书，让他暂时从周遭事物中抽离出来。

高中时，他还有个爱好就是随机乱走，去探索一些之前没有发现过的地方，可能这时候真的就会碰到一些神秘的小路。

不过这个爱好并没有在 MIT 施展开来：

可惜 MIT 附近不太大，也走不到啥新地方。

乖神：我只是数学的初学者

在外界看来，获得双料竞赛金牌，还能在人大附中保持年级前十的成绩，邓明扬无疑称得上是“学神”。

但他自己却感觉，他现在还并没有触达看天赋的阶段。

我还是一个普通人。 在接触新东西的时候可能学得比较快，有一些自己的想法，不是特别无聊或者按部就班地去学一些东西。 但也就仅限于此，天赋什么现在还谈不上。

回想自己过去的竞赛、学习经历，邓明扬总结自己的诀窍还是心态二字。

如果坐下来跟邓明扬聊聊天，就会发现他常常提及“有意思”这个词。

比如之所以会接触信息学竞赛，就是因为在六年级、初一这个阶段，他常常自己写一些拍手游戏、魔塔、生命游戏这样的小游戏玩儿。计算机老师发现之后，就把他正式拉到了竞赛旅程中。

此后兼顾数学和信息学两门竞赛，他也始终抱着“玩一玩”的心态：除了大考之前会认真准备比较久，剩下的时间在两项竞赛上投入的时间都算不上特别多。

因此，他考试的时候心态比较放松，反而能够更稳定的发挥。

作为一名竞赛选手，在邓明扬看来，竞赛的风险和收益是不成正比的。

做竞赛要消耗很多的时间，但最后能出成绩的却只有那么几个人。所以：

为了升学去学竞赛其实收益不大。应该是你觉得它有意思，能学得会，这样就算最后没有取得理想的结果，至少在这个过程中你会觉得有意思、有意义。

当然，专注也是非常重要的一个因素。

邓明扬说，如果他觉得一件事情比较有意思，就会比较专心地去做。

比如一个题目很有意思，他在走路或者其他空闲的间隙，都会去想一想。

这是比较有效率的，因为并不是有谁强迫你做这件事，而是你自己觉得很有意思，就能比较沉浸地去思考。

One More Thing

对了，其实除了数学和信息学之外，对于文学、哲学和历史，邓明扬也有所涉猎。

不过“精力有限”，既然目前数学和信息学仍然让他觉得很有意思，就再多学一点。

而当我们希望他推荐一本数学和计算机之外“稀奇古怪”的书，他推荐的是卡尔维诺的《我们的祖先》（三部曲），尤其是第一本《分成两半的子爵》。