2021 阿里巴巴全球数学竞赛公布决赛名单：总分 120 分，北大选手获得最高分 112 分

IT之家 6 月 22 日消息 今天，2021 阿里巴巴全球数学竞赛公布决赛名单，在 5 万多位报名者中共有 508 人入围决赛。

IT之家获悉，本届预赛总分 120 分，晋级线 37 分。最高分 112 分由一位北京大学的选手创造。

下面是 2021 阿里巴巴全球数学竞赛决赛入围名单，参赛的同学可以找找自己的名字。

阿里巴巴全球数学竞赛设立至今共举办三届，吸引了全球近 15 万人次参与，参赛者中源源不断冒出名校数学系的“专业选手”、大隐隐于市的“民间高手”，以及更多不图名次、只图开心的“打卡型选手”，使得大赛成为全球规模最大、参与者最多元的全民数学“英雄大会”。

本次晋级决赛的选手年龄跨度从 14 岁到 50 岁，既有学生，也有各行各业的数学爱好者；学历方面，本科 244 人、博士 135 人、硕士 86 人、高中 38 人、初中 5 人，中学生选手数量再创新高。

6 月 26 日，他们将在线上进行最后角逐。

决赛时长 16 小时，选手可以根据各自所处时区，任选连续的 8 小时进行答题。决赛试题分为代数与数论、几何与拓扑、分析与方程、应用与计算数学、组合与概率五个赛道，每位选手都需选择一个主赛道、一个副赛道作答。