中国电气装备集团正式挂牌成立

IT之家 9 月 25 日消息 据新华社报道，国务院国资委 9 月 25 日发布公告称，经国务院批准，组建中国电气装备集团有限公司，由国务院国有资产监督管理委员会代表国务院履行出资人职责，列入国务院国有资产监督管理委员会履行出资人职责的企业名单。

国家电网有限公司所属相关企业、中国西电集团有限公司整体划入中国电气装备集团有限公司。中国西电集团有限公司不再作为国务院国有资产监督管理委员会履行出资人职责的企业。

IT之家获悉，电气装备制造业承担着推动新能源发展和保障国家能源安全的重要使命。中国电气装备集团以中国西电集团、许继集团、平高集团、山东电工电气等行业骨干企业为基础重组组建，旨在更广领域、更高层次统筹优化输配电装备制造业布局，进一步提升我国输配电装备领域产业链现代化水平和高端竞争能力。

据上海发布，中国电气装备集团有限公司成立大会今天在上海举行，并举行签约仪式。根据协议，双方将充分发挥中国电气装备集团在电气装备和先进储能、清洁能源发电与并网、海上风电等战略性产业上的优势，推动集团创新发展资源在沪集聚，合力打造世界级先进制造业集群，助力上海加快建设具有世界影响力的社会主义现代化国际大都市。