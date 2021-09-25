飞傲 D03K 数字音频解码器发售：同轴/光纤输入，99 元

IT之家 9 月 25 日消息 飞傲于 9 月 22 日发布了全新的 D03K 数字音频解码/转换器。这款产品采用铝制外壳，体积小巧，提供同轴/光纤两种数字音频输入方式，输出接口为 RCA+3.5mm，产品售价仅为 99 元。

飞傲这款产品的前身是 D3，于 2011 年 4 月上市，此后升级为 D03K。这类产品的适用场景是结合数字电视使用，将 PCM 数字信号转换为模拟信号，通过 RCA 以及 3.5mm 接口，输出到有源音箱。

官方表示，飞傲 D03K 此前主要销往国外市场，适用于数字电视、A/V 接收器、CD/DVD/Blue-ray 播放机、多媒体音箱、数字混频控制台、数字音频处理器、机顶盒、计算机、汽车音频等音频设备。

参数方面，飞傲 D03K 搭载 MS8416T 数字接收芯片，支持 32kHz 至 192kHz 的采样频率范围信号；数模转换芯片 MS4344，最高支持 192kHz/24bit 双通道数模转换。内含插值滤波器、multi bit 数模转换器、输出模拟滤波器，支持大部分的音频格式，兼容性广泛。

这款产品输出最大电压摆幅 1.5VRMS，THD+N 为 -90dB，SNR 95dB，动态范围 105dB，这些指标与更高价位的解码器产品有明显的差距，适用于要求不高的用户。

IT之家了解到，该产品采用 Mini-B 型 USB 接口进行供电，具有指示灯以及智能信号检测功能，目前已经开售。