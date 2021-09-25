《CS:GO》推出“激流大行动”：游戏模式细分，沙鹰身体伤害减少

IT之家 9 月 25 日消息 本周《CS:GO》推送了大版本更新，正式带来了一年一度的大行动，今年名称为“激流大行动”。这一活动为游戏带来了多个全新的地图，以及新的探员皮肤、武器收藏品、印花和布章，此外还对游戏地图、武器性能进行了微调，进一步提高游戏平衡性。

以下为详细更新日志：

激流大行动

“激流大行动”推出了全新地图，全新任务以及全新方式体验您最爱的游戏模式！ 激活“激流大行动”通行证，并完成您的任务可获得奖励，包括全新探员、武器收藏品、印花及布章。大行动任务将 16 周，每周可以解锁新任务。用户想要参加大行动，需要购买通行证，国行价格为 96 元。

做任务可获得大行动之星，每周获取的大行动之星有上限。如果没有时间做任务，你也可以购买大行动之星升级包。购买并激活后，可以获得 1/10/100 个大行动之星，但购买获得的星星不会影响行动币等级。根据完成任务获得的大行动星星数，可获取大行动皮肤、印花、武器箱、经验卡奖励。

玩家如果完成为期近 4 个月的大行动，依据完成任务获得的大行动之星数量，可以获得永久徽章。

游戏模式

新增：

私人匹配队列

- 生成一个队列代码，与好友分享此代码并可在 Valve 的服务器上创建一个私人优先权比赛

- 或者，选择您的 Steam 组之一，并与组内其他成员进行一场专属比赛

竞技模式（短时赛）

- 新增了选项，可在竞技模式中选择比赛时长：短时赛（16 局定胜负），中时赛（25 局定胜负）或任意时长。

死亡竞赛

- 新增了选项，可选择经典死亡竞赛、团队死亡竞赛（第一支获得 100 击杀的队伍）以及死斗竞赛（所有玩家都是敌人）

爆破模式

- 最大回合数减少到 10 回合，并取消了半场换人。

- 缩短了回合时间

- 调整了武器进度

军备竞赛

- 调整了武器进度

- 玩家现在获得 3 击杀后会得到一针治疗剂

游戏玩法

- 手雷现在可以像武器一样进行丢弃。

- 死亡后的视野从 3.0 秒减少到 2.0 秒（被爆头的视野从 1.0 秒减少到 0.5 秒）。

- 沙鹰

-- 减少身体伤害

- M4A1-S

-- 增加身体伤害

- 双持贝瑞塔

-- 价格降至 300 美元

- 防暴盾牌

-- 在购买菜单中新增了防暴盾牌重武器，目前可在休闲模式人质地图组中，由 CT 购买。

地图

- 无人之郡现已加入到头号特训模式的官方匹配中。

- 冰火岛和突入点 II 现已加入到竞技模式、休闲模式和死亡竞赛等游戏模式的官方匹配中。

- 霜夜城堡和湖心别墅现已加入到搭档模式的官方匹配中。

- 以下地图在官方匹配中已禁用：铀矿基地、摩卡小镇、赛车维修站、亡灵乐土和寒伤之地。

炙热沙城 II：

- 从 T 出生点出来的中路视野会被轻微阻挡（无法中门对狙了）。

- 提升了 B 洞二层看向 B 点后方区域的可视度。

炼狱小镇：

- 使香蕉道上方的门变得坚固

- 调整了 1V1 地形

- BUG 修复

远古遗迹：

- 新增了两个炸弹安放区的可放置区域面积

- 修正了子弹在胶合板表面的穿透力

- 进一步优化

- 新增了 1V1 竞技场

IT之家了解到，以下为本次大行动带来的全新武器箱等收藏品：

“激流大行动”武器箱：

2021 炙热沙城 II 收藏品：

2021 荒漠迷城收藏品：

2021 列车停放站收藏品：

2021 殒命大厦收藏品：

激流大行动印花胶囊:

激流冲浪店印花收藏品:

2021 列车停放站收藏品：