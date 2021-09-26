徐直军采访实录：华为尽力让用户买到 5G 手机，不造车可能更赚钱

9 月 23 至 25 日，华为召开全联接 2021 大会。期间，华为轮值董事长徐直军接受媒体采访，回应诸如芯片制裁、是否放弃手机业务、造车等热点话题。

华为云、数字能源业务没有上市、剥离、出售计划

“（华为云和数字能源公司）没有上市计划，没有剥离计划，也没有出售计划。”徐直军称，我们要打造面向数字世界的黑土地，如果这块土地没了，我们的树种到哪里呢？

他表示，华为云既是一个亏损的业务，又是一个快速增长的业务，我们也清楚有竞争对手历史上亏了多少年，我们亏的年数差不多就行了，但是云业务的增长还是很快的。

众所周知，亚马逊 AWS 从 2006 年正式商用，到 2015 年实现扭亏，历时近 10 年。阿里云成立于 2009 年，可在 2020 年第四季度才首次实现了盈亏平衡，从巨亏到平衡走了约 11 年。

华为尽力让用户买到 5G 手机，车部件部分低端芯片获得美国许可

由于众所周知的原因，华为手机业务正面临很大的挑战，近期发布的 P50、nova9 系列新机都不支持 5G。

徐直军对此表示，华为不会出售、放弃手机业务。希望大家能等几年，我们期望有一天，全球的消费者还能买到华为品牌的 5G 手机。“虽然目标很艰难，至少要有梦想，如果没有梦想，那就没有动力。”

另外，徐直军表示，华为车部件的部分低端芯片已获得美国许可。

希望投资者擦亮眼睛，看清鸿蒙、欧拉概念

9 月 25 日，面向数字基础设施的开源操作系统欧拉（openEuler）全新发布。华为表示，本次欧拉全新升级，同时支持服务器、云计算、边缘计算、嵌入式等各种形态设备的需求。

徐直军称，华为未来打造两个操作系统，一个是鸿蒙操作系统，一个是欧拉操作系统，两者都开源。鸿蒙操作系统的应用场景，就是智能终端、物联网终端和工业终端；欧拉操作系统面向服务器，面向边缘计算，面向云，面向嵌入式设备。

对于炒作鸿蒙、欧拉概念股的现象，徐直军表示，希望投资者把眼睛擦亮一点。

“市场上有一段时间把鸿蒙炒的热火朝天，有些公司股价炒到好几倍，我都不知道他们怎么能通过鸿蒙带来收入增长，我搞不明白。”徐直军还表示，只有基于欧拉做发行版的公司才能创造收入，因为发行版可以卖钱，还可以通过服务获取收入。其它那些炒作的公司，不一定能基于欧拉创造收入和价值。

芯片假消息遍地飞

徐直军表示，现在芯片假消息遍地飞，被制裁之后，华为一直靠库存维持生存。

“我们也在努力解决芯片制造问题，但这要靠中国半导体产业链共同努力，要付出巨大的努力和相当长的时间才能解决。现在你们看到的跟华为芯片相关的消息，全是假消息，没有一个是真的。”

X86 服务器业务出售？在与潜在投资者接触

在回应出售 X86 服务器业务传闻时，徐直军表示，我们 X86 服务器确实遇到了困难，原因大家都很清楚，我们在与潜在的投资者接触，有明确的消息再告知。

IDC 发布的《全球服务器季度跟踪报告》显示，今年第二季度华为营收 37.85 亿元，与去年同期 69.98 亿元的营收相比，同比减少 45.9%。

此前据虎嗅网报道，华为将出售旗下 X86 服务器业务线，潜在买家有苏州国资委、浪潮和新华三服务器企业。

云服务商要坚守不碰数据

对于近期热点的国资云话题，徐直军认为，“无论是中国还是全球，对政府也好，对企业也好，对各级组织也好，把自己的关键应用和关键数据，放在云服务上，尤其是公有云上，还是觉得不放心的。”

这种情况有三方面的原因，一个是云服务商要通过不断的技术创新，不断的解决方案，去证明你是安全可信的，值得信赖的。另外云服务提供商要坚守不碰数据，而且要保护好数据，让客户的数据能够安全可信。不管现在是私有云还是什么云，最终通过技术创新和持续投资，中国会统一到三家左右，这是必然的趋势。

不造车可能挣的钱更多

在造车热潮之中，华为为何选择不造车，而是定位智能网联汽车的增量部件供应商？

徐直军表示，造不造车只是各有各的选择。“余承东想造车，但华为整个高层团队知道在求生存阶段，做什么合适。”

“有几个造车的挣了很多钱？你去看看。不造车说不定挣的钱更多。”徐直军表示，选择对与错也没法衡量，胜者为王败者为寇。越是人人都造车的时候，越要冷静。

此前上汽董事长表示，不接受华为等公司提供的自动驾驶整体解决方案，因为“这就好比一家公司为我们提供整体的解决方案，如此一来，它就成了灵魂，而上汽就成了躯体。对于这样的结果，上汽是不能接受的，要把灵魂掌握在自己手中。”

对于相关言论，徐直军表示，华为的大脑和灵魂是有限的，不是给所有车厂，要严格选择自动驾驶伙伴。

发展云业务是痛苦的转型过程

今年以来，华为对云业务进行了多次组织架构调整。在这背后，徐直军称内部确实一直受煎熬，“传统 IT，服务器、存储，跟华为云到底短期是什么关系，长期是什么关系？”

他表示，所有的传统 IT 公司，就是做传统服务器，做存储的公司，都没有把公有云发展起来，因为传统势力太强大。卖服务器、卖存储的短期收入高，已经通过渠道、伙伴，形成了一套固有的销售方式。

第二，中国政府和企业，确确实实对云的接受有一个过程，他们都建了自己庞大的 IT 部门，习惯于自己掌控，习惯于买服务器，买存储，或者买私有云。华为虽然很清楚趋势是要走向公有云，但是销售人员卖私有云收入来的快，卖公有云收入来的慢。

在华为内部，大家认同未来走向公有云这个方向。但是到底走的多坚决，不同人有不同的观点。现在调整的方案，是把华为云面向云原生的业务全部由华为云自己解决。

原想把计算、存储和云放在一起，一起使劲，促进华为云的发展，所以华为成立了云与计算 BG，但是市场上碰到一起就打架。今年我们又做到一点，干脆把云原生的组织全部放到云 BU，我们在公有云这块独立建销售队伍。我们内部转型从卖产品，卖 license，到卖云，是很痛苦的过程。唯一可喜的是华为云活下来了，还在逐步向好的方向发展。