徐直军：华为云已成中国第二、全球第五的云服务提供商

IT之家 9 月 23 日消息 华为全联接 2021 于 9 月 23 日开幕。华为轮值董事长徐直军进行了“以持续创新加速数字化发展”的主题演讲，发布业界首个分布式云原生产品 —— 华为云 UCS，即“无处不在的云原生服务”。华为高级副总裁、华为云 CEO、消费者云服务总裁张平安做了“深耕数字化，一切皆服务”的主题演讲，宣布两个新 Region 开服，重磅发布了华为云开天 aPaaS、天筹 AI 求解器、华为云 Stack8.1、盘古药物分子大模型、华为云 SparkRTC 等十大新服务，宣布华为云打造的首个虚拟数字人云笙入职华为云。

徐直军透露，华为云经过 4 年发展，已聚合了超过 230 万开发者、1.4 万多咨询伙伴、6000 多技术伙伴、云市场商品超过 4500 个，成为互联网公司和政企数字化转型的重要平台，越来越多的企业携手华为云开启数字化进程。阿根廷顶级医疗服务企业 Emergencias 使用华为云建立了云上远程诊疗系统。五粮液基于华为云，开启了从酿造、流通到销售等环节的全面数字化转型之旅。海螺水泥将 IT 系统部署在华为云，通过 5G、云、AI 的协同创新，实现了工厂智能化、产业绿色化。

在全球，华为云与伙伴公有云覆盖了 27 个区域，为 170 多个国家的客户提供服务。根据 Gartner 2020 年研究，华为云是 IaaS 市场增速最快的云，已经成长为中国第二、全球 Top 5 的云服务提供商。

随着云原生应用深入企业各个业务场景，云原生正在走向分布式，跨云跨地域统一协同治理，保证一致应用体验等新的需求日渐突出。

IT之家了解到，基于客户业务的需求和痛点，华为云推出业界首个分布式云原生产品 —— 华为云 UCS，徐直军表示，UCS 的意思是无处不在的云原生服务：通过华为云 UCS，华为致力于让企业使用云原生应用时感受不到地域限制，感受不到跨云限制，感受不到流量限制，充分保证应用的一致性体验。

徐直军表示：“数字化发展要靠数字技术，数字技术的生命力在于持续创新，不断创造价值。”云原生必将更全面的服务于各行各业，华为云将持续创新，携手伙伴共同赋能“新云原生企业”，推动云原生产业繁荣，共同创造全新的云原生 2.0 时代。