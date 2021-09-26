Win11 更新包体积暴减 40%，微软解释其中“奥秘”

IT之家 9 月 26 日消息 微软在 6 月份发布 Windows11 时，承诺 Windows 11 提供的累积更新包比 Windows 10 的小 40%。微软官方近日解释了这一改进采用的新技术。

微软解释称，Windows Update 对 Windows 11 中的更新引擎进行了优化。例如，当用户检查更新并且有新补丁可用时，Windows 11 会将新软件包与计算机上已有的软件包进行比较。

Windows 11 更新时，只从服务器下载必要的部分，将减少大约 40% 的更新大小。微软官方解释称，同样的机制也将适用于 Windows Update for Business 或 Microsoft Endpoint Manager 等服务。企业可以使用 configuration manager 管理驱动程序和关键安全更新。另一方面，Windows11 消费者版本的可选更新也有相同的机制。

IT之家了解到，微软承诺 Windows11 的更新过程不会对用户造成太大的影响。使用时段等功能将默认打开，微软将使用新版 AI/ML 技术来确定用户不使用电脑的时间，从而在空闲时间自动下载更新包。

不过，Windows 11 的更新仍然需要重新启动计算机。