2599 元起，魅族 18X 今日 10 点开售：搭载骁龙 870 芯片

IT之家 9 月 26 日消息 魅族本周举行了有点东西秋季新品发布会，推出了三款旗舰手机以及一系列生态产品，其中魅族 18X 价 2599 元起，搭载 10bit 120Hz OLED 屏幕、骁龙 870 旗舰处理器、Flyme 9.2 系统，今日 10 点正式开售（禅配色十月底上市）。

魅族 18X 提供禅（十月底上市）、玄、岚三种配色，经过多层喷涂工艺与反复打磨的直角边框、柔和的过渡和边角处理，还有前后双 2.5D 微曲玻璃，背面 AG 磨砂工艺。

魅族 18X 采用了一块 FHD+ 分辨率 120Hz 自适应 OLED 屏，支持 360Hz 触控采样率，拥有 10bit 色彩，支持 DCI-P3 色域和 mMotion 高刷补偿功能（双倍插帧），官方宣称目前已经支持各大主流视频 App。

性能方面，魅族 18X 搭载高通骁龙 870 芯片，最高 3.2GHz 超大核主频，还有 Adreno 650 GPU 加持，宣称配合魅族 OneMind 5.0 智能调配让 CPU 功耗更低，还采用了 UFS3.1 闪存。

影像方面，该机搭载了全场景影像系统，包括 6400 万像素主摄 + 800 万超广角 + 200 万人像景深，支持最高 8K 超清录制、流光快门与超夜视频，而且也支持 Dark Vision 夜景模式和超级夜景 5.0 等魅族 18s 系列的特性。

值得一提的是，魅族还对自拍进行了专属优化，该机采用了一颗背照式 CMOS，支持如然美颜 2.0，

其他方面，魅族还为 18X 配备了 DC 调光功能，并且能够与高帧率同开，厚约 7.99mm，内置 4300mAh 电池，采用 30W mCharge 快充，支持 PD3.0、QC4+ 双协议快充，30 分钟即可回血 70%。

魅族 18X 价格为：