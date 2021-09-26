哪吒汽车推出首款数字汽车哪吒 S：部分场景可实现 L4 级智能驾驶，明年一季度预售

9 月 26 日下午消息，2021 年世界互联网大会期间，哪吒汽车对外展出了公司自主研发的数字汽车 —— 哪吒 S。据介绍，该款新车将于 2022 年第三季度正式量产，公司将在明年第一季度提前启动预约发售。

哪吒 S 是基于哪吒汽车自研平台架构打造的首款 B 级数字电动轿跑，采用了 200T 高算力的华为 MDC 计算平台，车身上配备 2 颗激光雷达、5 颗毫米波雷达、12 颗超声波雷达、13 颗摄像头、高精定位单元及高精地图等感知单元，能够在高速及城市道路实现领航辅助驾驶以及在泊车、远程召唤等部分场景下实现 L4 级智能驾驶，支持 OTA 自动升级能力，可完成自我进化以满足用户不同需求。

在动力续航方面，哪吒 S 零百公里加速时间 3.9s，提供增程、纯电两种动力类型。其中，增程版续航里程 1100km，纯电版续航里程 800km，彻底消除里程焦虑，可满足用户在长途、低温、充电设施不足等场景下用车需求。

据哪吒汽车智能研究院执行副院长张祺等内部人士介绍，哪吒 S 新车将于 2022 年第三季度正式量产，与此同时，公司将在明年第一季度提前启动预约发售。具体售价暂不对外公布，但整体售价会更加亲民。

在汽车与能源、交通、信息通信等领域技术加速融合的背景下，智能科技向智能安全转变势在必行，哪吒汽车也将与国内互联网安全龙头企业 360 在信息安全、数据安全方面持续开展深度合作。

近日，360 集团创始人、董事长通过其微博发文指出，今年投资哪吒汽车之后，公司希望将互联网基因与汽车制造企业基因进行重组，将更多的网络安全技术提供给哪吒汽车，并希望借此进一步将安全技术输出给其他车企。

在安全方面，哪吒 S 搭载的自主研发 HOZON EPT4.0 电池恒温管理系统，实现了 95% 恒温占比，保证动力输出的同时提升电池使用寿命，其搭载的自主研发 PDCS2.0 动力域控制器系统，也可以为用户带来更安全、高效、智能的车辆管理与出行体验。

据张祺介绍，哪吒汽车将坚持“为人民造车”的理念，持续聚焦智能安全平权，让大众产品智能化，让高端产品大众化，让更广泛的用户以最具品价比的方式享受智能汽车出行体验 —— 也就是让“科技平权”。

具体而言，哪吒汽车将科技平权落到驾驶性能平权、乘坐空间平权、人机交互平权、使用成本权、智能安全平权、服务品质平权…… 最终落在体验平权上。