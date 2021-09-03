小米汽车“最强大脑”正式亮相，官方揭秘雷军花 5 亿元收购的智能驾驶公司厉害在哪儿

IT之家 9 月 3 日消息 小米宣布小米汽车有限公司注册成立后，雷军亲自挂帅。此前，小米完成对深动科技的收购，一群顶级智能驾驶科学家们也加入了小米大家庭。

他们为什么选择了小米？他们在小米做智能驾驶，体验好不好？

今天，小米汽车“最强大脑”正式亮相，戳视频：

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小米公司官方介绍了深动科技人的档案。

蔡锐博士，在清华大学计算机系获得博士学位后，他加入了微软亚洲研究院。在微软工作的十年时间，担任主管研究员，研究领域包括立体视觉、机器学习、数据挖掘、多媒体信号处理等。期间，参与微软的明星 AR 产品 —Hololens 以及必应搜索等产品核心算法的研发。

2017 年创办深动科技，担任联合创始人兼 CEO，领导深动科技全栈智能驾驶技术研发和量产落地。今年夏天，蔡锐和他的深动科技一起加入小米，为小米汽车而战。

李志伟博士，曾任深动科技联合创始人兼 CTO，微软亚洲研究院主管研究员。自 2003 年开始，加入微软亚洲研究院，从事计算机视觉、人工智能的研究工作已有十余年，主要研究图像理解，立体视觉，三维重建，SLAM 等技术。他的相关研究工作曾经在多个学术界测评榜单上名列第一，多项研究成果进入微软 Hololens 中。

深动科技期间，主管技术研发工作，主持了数个行业领先的产品技术开发与交付。

他是一位从硬件、感知、地图定位到规划控制的每一个方面都可以称为专家的学者。在国际顶级会议/期刊上发表论文 50 多篇，被授予 20 余项国际专利。

杨奎元博士，深动科技联合创始人，曾任深动科技首席科学家，前微软研究员。十余年的深度学习研发落地经验，推动了深度学习技术在一系列微软产品中的应用。其中，代表性产品有微软小冰图聊系统、Bing 百亿级图像检索等。此外，拥有 50 余篇顶级国际会议/期刊论文。

他在深动科技带领机器智能团队，负责公司智能算法的研发和落地。在他的带领下，深动科技研发的原创算法曾在自动驾驶著名榜单 KITTI、Cityscapes 多次取得第一。他们还发表、开源相关算法，促进了行业在相关领域的发展，孵化的多项基础技术已服务于高精地图自动化生产、4D 时空数据自动化标注等。杨奎元带领深动科技团队研发的成熟技术包还括环视感知、周视感知、激光感知、多传感器融合感知，兼顾精度、速度、鲁棒性，得到了主机厂客户的广泛认可。

张弛博士是决策规控专家，在深动科技负责智能驾驶核心规控算法技术研发，拥有多年实车全栈系统联调经验。同时，他是高精地图与 SLAM 专家，从零到一构建深动科技自动化高精制图 pipeline。此外，他在顶级国际会议期刊 IROS/CVPR/ICCV/ECCV/TVCG 上发表论文十余篇。

十年前，他开始研究立体视觉相关的机器人技术；2017 年，联合创办深动科技，将全栈智能驾驶技术进行落地。

受到智能驾驶上技术革命的感召，2017 年，这四位顶级智能驾驶科学家联合创办了深动科技，致力于将 AI 技术应用于智能驾驶领域。

当提及到为什么选择加入小米汽车，他们一致认为，大家和小米公司有着相同的技术愿景，希望用智能驾驶技术为用户创造价值；小米拥有生生不息的创业精神，具有鼓励创新，鼓励钻研的工程师氛围。此外，他们也希望有很好的平台能将智能驾驶技术进行更好的落地。