【IT之家评测室】天玑 1200、预订价 1999 元：OPPO K9 Pro 首发体验

距离 OPPO K9 发布还不到半年的时间，9 月 26 日，OPPO K 系列家族再次迎来新成员 ——OPPO K9 Pro，虽然在名称上和 K9 只有“Pro”的区别，但在设计、配置乃至体验上，OPPO K9 Pro 迎来了全面的进阶，天玑 1200 处理器、120Hz 高刷屏、60W 超级闪充、Z 轴线性马达、金刚石固液双态散热系统等等这些豪华配置也不难看出，OPPO K9 Pro 就是一款专为超能玩家们打造的硬核旗舰产品。

第一部分：外观设计

外观设计上，OPPO K9 Pro 个性十足，全新一代光哑同体工艺让机身呈现出了两种截然不同的质感，镜头模组的上半部分采用了高亮处理，整体略微凸起，仔细观察还有独特的格栅纹和镭射字。

下半部分，则是类似 AG 磨砂玻璃的质感，官方表示其采用了 Sabic 最新研发注塑粒子，就体验来说，这种材质的手感非常细腻，磨砂颗粒感要更清晰一些，保证了出色手感，也不易留下指纹。

OPPO K9 Pro 的重量为 180g，厚度为 8.5mm，这个数据非常不错，算是轻薄向的 5G 手机，当然，轻薄也是 OPPO 产品的惯有优势了。

配色方面，官方主打黑曜武士、冰河序曲两款配色，IT之家拿到的是冰河序曲，这款配色乍看有点像 Reno6 系列主打的夏日晴海，不同之处在于，当 OPPO K9 Pro 处于光线下，冰蓝的机身下会涌现出一股股金色暖阳，捉摸不定，令人过目难忘。

细节设计方面，底部是 Type-C、麦克风、扬声器开孔，同时保留了“极为先进”的 3.5mm 耳机孔，别的不说，至少你家里吃灰的耳机有用武之地了。

机身顶部，只有一枚小小的麦克风开孔。

卡槽位于音量键上方，电源键则在机身的另一侧。

OPPO K9 Pro 的边框为塑料材质，但并不影响整机质感，边框饱满圆润，配合微曲的后壳，整机的握持手感非常不错。

在细节配置上，诸如立体声双扬声器、Z 轴线性马达都是 OPPO K9 Pro 的标配，别看命名上和 K9 只有“Pro”之别，但这些升级点所带来的越级体验是非常显著的。

正面，OPPO K9 Pro 搭载 6.43 英寸 Super AMOLED 全面屏，分辨率 2400*1080，PPI 高达 409、屏幕刷新率达到了 120Hz，支持 DCI-P3 广色域和 HDR10 影院级视效。此外，K9 Pro 的屏幕正常亮度 430 尼特，阳光下最高激发亮度 600 尼特，支持 4096 级亮度调节等级。

得益于 COF 封装工艺，OPPO K9 Pro 的下巴的宽度压缩至 3.98 mm，整体屏占比达到了 91.70%。

第二部分：性能体验

OPPO K9 Pro 搭载天玑 1200 处理器，这也是联发科 2021 年度的旗舰 5G 处理器。此外，OPPO K9 Pro 还拥有最高 12G+256G 内存，配合 UFS 3.1，是妥妥的性能旗舰配置。

天玑 1200 的 CPU 方面采用最新的 1+3+4 的三丛集架构，超大核主频达到了 3.0GHz，主要用于瞬时的超重复杂运算；3 颗 2.6GHz 的 A78 大核心用于长时间运行的高性能持续输出。4 颗 2.0GHz 的 A55 能效核心让日常轻度使用更省电。

从理论跑分来看，天玑 1200 基本介于骁龙 865 + 和骁龙 870 之间，因此，OPPO K9 Pro 的理论性能至少是接近旗舰级水准的。

IT之家通过安兔兔、GeekBench、Androbench、3DMark 等简单测试了 OPPO K9 Pro 的跑分性能。

如上图所示，在安兔兔跑分中，OPPO K9 Pro 获得了 70 万 + 的分数，相较于 OPPO K9 有超过 25 万 + 的分数；Androbench 测试中，读取速度为 1774MB/s，妥妥 UFS 3.1 的表现，比 OPPO K9 的 990MB/s 高出近一倍的表现。

和 OPPO K9 所搭载的高通骁龙 768G 以及 UFS 2.1 相比，OPPO K9 Pro 的性能升级是非常明显的。

▲ Wild Life Stress Test 测试截图

IT之家还测试了 3DMark 的 Wild Life Stress Test 项目，连续进行 20 轮的高强度测试以展现手机的散热和性能释放稳定性，在这项测试中 OPPO K9 Pro 获得了 59.8% 的稳定性，这个成绩和搭载同款芯片的 OPPO Reno6 Pro 基本一致。

或许是考虑到了散热和续航等因素，OPPO K9 Pro 的性能释放还是偏保守一些。从测试图来看，OPPO K9 Pro 在前九轮测试中表现还是非常稳定的，从第十轮开始出现了起伏的波动，整体表现基本符合预期。

充电部分，OPPO K9 Pro 搭载了 60W 超级闪充和 4500mAh 电池容量，相比上一代快充低了 5W，但电池容量大了 200mAh。充电速度方面，OPPO K9 Pro 用时 16 分钟即可从 0% 充能至 50%，最快 46 分钟电量充到 100%，这个表现还是相当不错的。

游戏方面，IT之家选择了《原神》《和平精英》《王者荣耀》三款游戏，分别进行了性能实测。

首先是《原神》，这款游戏可以说是性能杀手了，即便是骁龙 888 系列，也无法保证全程稳帧流畅运行。那么，同样为旗舰芯的天玑 1200，在 OPPO K9 Pro 上的表现又如何呢？

在《原神》游戏中，我们选择了中高档画质 + 60 帧，动态模糊关闭，游戏场景选择野外打怪，在 20 分钟左右的游戏中，OPPO K9 Pro 并未出现锁帧现象，最终平均帧率为 46.78fps。

点击可查看大图

通过帧率图可以看到，前期刚进入游戏时，会出现帧率波动现象，后期打怪时帧率也会波动，但这个表现已经非常出色了，在游戏中，绝大部分场景趋于稳定，但在和怪物战斗时，还是能感受到帧率的波动，但好在波动的幅度不大，游玩体验还是相对不错的。如果你对帧率要求更高，可以尝试降低一个画质。

作为对比，在之前 K9 的评测中，同样的画质下，K9 的平均帧率为 42.6fps，由此可见 OPPO K9 Pro 的游戏体验升级还是非常大的。

值得一提的是，在《原神》的游戏中，OPPO K9 Pro 的发热表现也令人惊喜，机身正面最高温度仅 40°C 出头，背面温度还不到 40°C，整体表现出色，OPPO K9 Pro 搭载的“金刚石固液双态散热系统”起到了明显左右。

在《和平精英》，IT之家这里选择了流畅画质 + 极限帧率（60FPS），实测 OPPO K9 Pro 的平均帧率为 59.53FPS，表现比较稳定。

最后是《王者荣耀》，这款游戏对配置要求不算高，但也更考验厂商的优化能力。

在高画质 + 高帧率模式下，OPPO K9 Pro 的平均帧率为 60.92FPS，基本可以称之为满帧体验了。

总的来说，相较于 OPPO K9，K9 Pro 的性能升级是非常明显的，这一点在《原神》游戏中体现的格外明显，当然，毕竟天玑 1200 也算是响当当的旗舰级芯片，对于性价比玩家来说，天玑 1200 就是非常合适之选。

此次 OPPO K9 Pro 也升级了 Z 轴线性马达，在诸如《和平精英》《王者荣耀》等游戏中，Z 轴线性马达可以更好的模拟物理反馈，配合立体声双扬声器，体验层面的升级也是相当明显。

在游戏中，OPPO K9 Pro 还提供了侧边栏，可以快速呼出游戏的相关设置，包括游戏滤镜、游戏变声、性能模式选择、手感调节等等。

第三部分：影像

注：阴雨天拍摄环境、上传图片均有压缩

影像部分，OPPO K9 Pro 搭载了由 6400 万主摄、800 万超广角、200 万微距组成的三摄系统，支持视频超级防抖 3.0、AI 美颜及 AI 识别光线等功能，和 K9 相比，K9 Pro 的相机硬件部分没有变化，但升级了前后多景录像等功能。

我们来看一下样张表现：

主摄

主摄

从样张来看，OPPO K9 Pro 的表现基本和 K9 一致，属于该档位该有的水准表现。样张的第一眼的观感是非常不错的，风格方面依旧是以还原真实为主，所拍即所见，但是在一些光比较大或者是光线不是那么充足的环境下（比如阴雨天气），样张的锐度略高，细节也经不起放大。

开启 AI 场景增强之后，画面饱和度明显要比默认情况下高一档。

超广角的表现同样符合预期，不放大的话，观感非常出色，不过细节略微放大，就能看到些许涂抹痕迹，显然 800 万像素只能说够用。

夜景方面，OPPO K9 对色彩的处理比较到位，但过动态范围不算高，高光处压不住，天空偶尔也会出现噪点。当然，你可以手动选择夜景模式进行拍摄，样张的表现会有极大的改善。

总结：

和 OPPO K9 相比，K9 Pro 在设计、Z 轴马达、双扬声器、屏幕、处理器等配置方面都有不同程度的升级，是一款诚意之作。

在同档位的产品中，OPPO K9 Pro 的优势集中在性能和硬件部分：120Hz Super AMOLED 高刷屏、天玑 1200 性能芯、60W/4500mAh 快充大电池等等，对于追求性价比、追求性能的小伙伴来说，OPPO K9 Pro 就是一个非常不错的选择。特别是个性化十足的外观设计，非常符合少年们的个性审美。和性能相比，相机部分 OPPO K9 Pro 就略显平淡了一些，当然考虑到性价比，这款手机还是值得推荐的。

总而言之，对于喜欢玩游戏的硬核少年们来说，OPPO K9 Pro 就是一个非常选择。

价格信息：

OPPO K9 Pro 8GB+128GB 版本售价 2199 元，12GB+256GB 版本售价 2699 元，预定期间用户购买立减 200 元。登录天猫等电商平台搜索“OPPO K9 Pro”了解更多。