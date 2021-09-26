4999~6999 元，荣耀 MagicBook 16/Pro 2021 发布：标压 R7+RTX 3050，135W 快充

IT之家 9 月 26 日消息 在今日的荣耀发布会上，荣耀一口气推出了多款产品，例如荣耀 MagicBook 16 和 16Pro 2021。该机提供有冰河银、星空灰两大配色，荣耀 MagicBook 16 Pro 首发价 6199 至 6999 元，不带独显的 MagicBook 16 是 4999 起（R5），R7 版本则为 5199 元。

荣耀 MagicBook 16 系列搭载 16.1 英寸电竞屏，144Hz 刷新率、1080P 分辨率，IPS 屏防炫光，5.1mm 窄边框，87.3% 屏占比，100% sRGB 高色域。

此外，荣耀 MagicBook 16 系列获得德国莱茵低蓝光与国家眼科诊断与治疗工程技术研究中心护眼双认证。

IT之家了解到，该机搭载 AMD 锐龙 5800H 处理器，全系 16GB 双通道内存 + 512GB PCle SSD，多核跑分 4600，16 配备 GTX1650 显卡，而 16 Pro 则为英伟达 RTX3050 独显，双烤数据最高达 85W，独显 CPU 单烤最高可以达到 56W 以上，GPU 单烤最高达到 55W。

据悉，该机还拥有大直径 2mm 三散热管、电竞级双风扇加持，整体风量提升 68%，性能释放可达 112%，而且兼具舒适温感和更低噪音。

其他方面，该机厚度 18.2mm，重量 1.84kg，自备多种接口，双麦克风设计，指纹电源键二合一，支持 Nahimic 游戏级音效，支持 135W 快充，续航可达 8 小时，而且将在年内获得 Windows 11 免费推送升级，同样支持多屏协同。