英特尔 Arc 锐炫独显第一代命名曝光：Alchemist 缩写为 a 系列

IT之家 9 月 27 日消息 在 2021 年架构日活动上，英特尔分享了关于其备受期待的 Arc 锐炫独立显卡系列的更多信息，第一代是基于 Xe HPG 微架构的 Alchemist 显卡，还将包括代号分别为 Battlemage、Celestial 和 Druid 的后续几代产品。

爆料者 Momomou_èus 近日发现了 Arc 锐炫系列显卡的潜在命名方案。该术语表似乎是供英特尔及其供应商合作伙伴使用的，解释了即将推出的 Arc 锐炫显卡将如何称呼。

从下图可以看到，英特尔将第一代 Alchemist 显卡简单粗暴地缩写为了 a-series（a 系列），具体到某个显卡名称则是“英特尔 Arc a### 显卡”（# 可能代表数字）。

按照官方后续的几代命名 Battlemage、Celestial 和 Druid 来看，有可能就是 b 系列、c 系列、d 系列。

IT之家了解到，英特尔 Arc 锐炫显卡产品基于 Xe HPG 微架构打造，融合了英特尔 Xe LP、HP 和 HPC 微架构的优势，将通过高级的显卡功能，提供出色的可扩展性和计算效率。

代号为 Alchemist 的第一代英特尔 Arc 锐炫显卡将采用基于硬件的光线追踪和人工智能驱动的超级采样，为 DirectX 12 Ultimate 提供全面支持。

英特尔 Arc 锐炫第一代 Alchemis 显卡预计将在 2022 年第一季度上市。