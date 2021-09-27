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【IT之家开箱】荣耀 MagicBook 16 Pro 图赏：轻薄机身，144Hz 电竞屏幕

2021/9/27 9:06:46 来源：IT之家 作者：玉笛 责编：玉笛
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IT之家 9 月 27 日消息 荣耀在昨日晚间举办发布会，推出了荣耀 MagicBook 16、MagicBook 16 Pro 等多款产品，IT之家已经拿到该笔记本的 Pro 版本，为大家带来开箱图赏

荣耀 MagicBook 16 Pro

荣耀 MagicBook 16 Pro 搭载 16.1 英寸电竞屏，144Hz 刷新率、1080P 分辨率，IPS 屏防炫光，5.1mm 窄边框，87.3% 屏占比，100% sRGB 高色域。

此外，荣耀 MagicBook 16 Pro 获得德国莱茵低蓝光与国家眼科诊断与治疗工程技术研究中心护眼双认证。

在性能方面，该机搭载 AMD 锐龙 7 5800H 标压处理器，以及英伟达 RTX3050 独显，双烤数据最高达 85W，独显 CPU 单烤最高可以达到 56W 以上，GPU 单烤最高达到 55W。

该机还拥有大直径 2mm 三散热管、电竞级双风扇加持，整体风量提升 68%，性能释放可达 112%，而且兼具舒适温感和更低噪音。

其他方面，该机厚度 18.2mm，重量 1.84kg，自备多种接口，双麦克风设计，指纹电源键二合一，支持 Nahimic 游戏级音效，支持 135W 快充，续航可达 8 小时。

细节图赏：

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