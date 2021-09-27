国家电网：最大可能避免出现拉闸限电情况

IT之家 9 月 27 日消息 最近几个月，包括江苏、浙江、山东、广东、广西、云南在内的 10 多个省市以及多家上市公司不约而同的发布了“限电停产”的公告。

IT之家了解到，“国家电网”官微今日发文，针对当前供电形势，他们表示将会最大可能避免出现拉闸限电情况，坚决守住民生、发展和安全底线。强化全网统一调度，合理安排运行方式，服务好发电企业，做到应并尽并。

充分发挥“大国重器”“顶梁柱”作用，践行“人民电业为人民”企业宗旨，综合施策、多措并举，全力以赴打好电力保供攻坚战，保障基本民生用电需求，最大可能避免出现拉闸限电情况，坚决守住民生、发展和安全底线。 一是强化全网统一调度，合理安排运行方式，服务好发电企业，做到应并尽并； 二是统筹调配资源，充分发挥大电网平台优势，挖掘跨区跨省通道送电潜力； 三是加强用电情况监测，全力做好居民生活用电保障，服务好用户，回应好关切； 四是严格执行政府制定的需求响应与有序用电方案，及时做好沟通协调工作，全力维护供用电秩序稳定； 五是严格落实供电保障责任，完善各项应急预案，加强电网运行应急值守，确保安全可靠用电。

值得一提的是，吉林市新北水务有限公司 9 月 26 日发文表示：不定期、不定时、无计划、无通知停电限电的情况将将持续到 2022 年 3 月份，停电、停水变为常态。