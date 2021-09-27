腾讯详解微信“关怀模式”：文字更大、色彩更强、按钮更大

IT之家 9 月 27 日消息 腾讯近日推出了 iOS 平台的微信 8.0.14 版本更新以及安卓微信 8.0.14_2000（28000E35/37）版本，并推出了全新的“关怀模式”，但相信有很多小伙伴会好奇这是什么新玩法。

实际上，微信“关怀模式”是腾讯适老化工作的最新进展，类似于其他主流 App 中的“长辈模式”或“老年模式”，用户启用后可使得微信文字和按钮进一步放大，同时色彩显示也更强。

IT之家了解到，腾讯今日发文，为大家讲述了“关怀模式”背后的故事。微信官方还表示：潜心设计，微信已经研发出了适合老年人上网的最新模式，只为更适合老年人使用。

据称，有很多老年人向腾讯反馈甚至发信说：上网冲浪，就怕看不清，尤其是眯眼看、凑近看、瞪眼看都看不清，腾讯也表示这类问题已成为危害老年人上网体验的 3 大眼部症状，因此得出结论：解决老年人上网问题，看得清楚是关键！

经过潜心设计，腾讯微信推出了这一模式。在“关怀模式”下，微信文字更大“远看、近看、站着看、躺着看都能看的清”，色彩更强“屏幕不太亮、一般亮、有点亮、很亮色彩都很明显”，按钮更大“横着点、竖着点、左边点、右边点都等点到位”。

据悉，各位朋友现在只须把微信更新至 8.0.14 版本，然后点击“我-设置”就能找到“关怀模式”的开启按钮，按下去，就能一键脱离看不清的问题。

值得一提的是，新版本正在逐步覆盖中，但目前更新到最新版本大概率会出现“关怀模式”的入口。