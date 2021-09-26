社科院适老报告：老年人最常用社交工具是微信，超九成会上网看视频

IT之家 9 月 26 日消息 据北京日报报道，昨日，中国社会科学院社会发展战略发展研究院发布《后疫情时代的互联网适老化研究》，研究显示，老年人最常用社交工具是微信，超九成被访者上网看视频。

该研究报告指出，可将老年人分成四类群体：自由族、适应族、老宅族、碰壁族。

“自由族”适应能力强数字素养好，不仅实现“二维码自由”，还能熟练使用网约车、手机导航等操作。

“适应族”在环境的倒逼机制下，掌握了查询健康码等生活出行办事的基本要求，保持了原有的生活方式。

“老宅族”被二维码困住了生活，不得不改变原有的生活方式，自觉地减少外出、避开需要使用智能手机扫码的公共场所，居家生活的时间大大的延长。

“碰壁族”受到主客观因素的影响，不会使用智能手机和健康码，却没有改变自己的生活方式，在日常生活中经常碰壁，乃至于爆发冲突。

调研数据显示，老年人最常用的社交工具仍然是微信。不过，老年人开始在微信中做出更多尝试，最显著的变化是，他们开始更大胆地使用微信支付。

IT之家了解到，报告还指出，老年人的信息娱乐能力也大大增强，超过九成的被访老年人会上网看视频，超过八成的被访老年人会上网看小说和文章。

有 23.26% 的受访老年人会玩手机游戏，其中，消消乐类最受欢迎，61.9% 的老年人常玩这类游戏。

他们的子女，95% 以上都不反对自己的父母玩游戏。