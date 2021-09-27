市场监管总局推动筹建国家石墨烯材料产业计量测试中心

日前，市场监管总局批准依托中国计量科学研究院技术创新研究院筹建国家石墨烯材料产业计量测试中心（深圳），依托北京市计量检测科学研究院筹建国家石墨烯材料产业计量测试中心（北京），以更好地发挥计量对石墨烯材料产业的技术支撑和保障作用，引领带动石墨烯材料产业创新发展和质量提升。

目前，全球石墨烯市场稳步增长，中国将成为全球最大的石墨烯材料生产和消费的国家。石墨烯材料的研发和应用涉及国家高新技术材料的产业基础，产业关联涉及新材料、能源、环境、航空航天、国防等国民经济和社会发展重点领域，对国家的发展起着重要作用。

北京高度重视石墨烯新材料等战略性新兴产业发展，将石墨烯材料研发和产业化作为建设国际科技创新中心的重要举措之一，北京市计量检测科学研究院已经开展了包括微观形貌分析、化学成分分析、产品力学性能分析等计量测试能力的建设工作，并积极推动科研成果转化，具有充分的技术储备。深圳拥有石墨烯材料研发、转化、生产及应用“三位一体”的石墨烯技术创新及产业示范集群，涵盖了石墨烯从研发、生产到应用整个过程的全产业链，中国计量科学研究院技术创新研究院在石墨烯材料计量标准装置、标准物质、质量评价等方面处于国际领先水平，拥有一支高水平的石墨烯材料计量测试人才队伍，具有国内乃至国际一流的技术和人才优势。

国家石墨烯材料产业计量测试中心落户北京和深圳，汲取各方优势资源，强强联合，将进一步发挥计量对石墨烯材料产业高质量发展的引领、支撑和保障作用，有利于提高石墨烯材料领域的科技创新能力和水平，助力打造具有国际竞争力的石墨烯材料产业体系。