巴西消费者保护局再次调查苹果单独销售 iPhone 13 充电器的行为

IT之家 9 月 28 日消息 iPhone 13 甚至还没有在巴西上市，但巴西消费者保护监管机构已经表示，它将调查苹果单独出售 iPhone 13 充电器的行为。

IT之家了解到，这不是巴西消费者保护局第一次调查苹果单独销售 iPhone 充电器。今年早些时候，该机构对苹果公司处以 200 万美元的罚款，“原因是误导性广告、销售没有充电器的设备以及不公平的条款。”

甚至在 2020 年 10 月，巴西消费者保护局就对此事向苹果公司提出了质疑。2020 年 11 月，该机构表示，苹果公司“没有表现出环保效益”。

巴西消费者保护局的执行董事 Fernando Capez 在接受 TechTudo 采访时表示，单独销售手机和充电器是不合法的，因为“你只能用充电器给设备充电”，因此“客户必须购买两种产品”。

Capez 将在本周三之前调查苹果。此外，三星的 Galaxy Z Flip3 5G 和 Galaxy Z Fold3 5G 手机也将受到调查。

巴西联邦贸易委员会还表示，如果不附赠充电器，手机制造商就应该清楚地告知用户这一改变，而不应该隐藏信息。

苹果没有对 TechTudo 作出回应，不过苹果曾在 3 月份表示：“在巴西销售的所有 iPhone 都使用第三方充电器，因为它们符合巴西 FCC 标准。”