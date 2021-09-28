原苹果首席设计师 Jony Ive 与法拉利合作，或与电动车相关

9 月 28 日消息，前苹果设计师乔纳森・艾维 (Jony Ive) 所领导的设计公司 LoveFrom 和法拉利建立了创意合作关系，现在还为法拉利设计奢侈品。

自从艾维于 2019 年离开苹果创办 LoveFrom 设计公司以来，公司产品一直不太为人所知。据报道，艾维和马克・纽森 (Marc Newson) 领导的设计公司与法拉利和法拉利控股公司 Exor 已经建立了创意合作关系，设计可能与汽车相关的项目，并探索“奢侈品业务”。法拉利是 LoveFrom 继去年与 Airbnb 达成独立协议后的第二项高调合作。

▲ 图示：Jony Ive 和苹果首席执行官库克在一起

但 LoveFrom 到底为豪华汽车制造商 Exor 完成哪些具体工作，目前知之甚少。Exor 表示：“这一新的合作关系将把法拉利的传奇性能与 LoveFrom 无与伦比的经验和创意结合在一起，这定义了能改变世界的非凡产品。”但 Exor 没有解释两家公司到底会合作干什么。

据报道，双方将就法拉利第一款电动汽车进行合作，公司计划在 2025 年推出这款电动汽车。法拉利还与苹果现任高管埃迪・库伊 (Eddy Cue) 有关系，这位苹果负责服务的高级副总裁是法拉利董事会成员。

艾维和纽森都对当前市面上的汽车有一肚子意见。两人认为目前汽车设计“乏味到底”，所以看他们会如何设计一辆电动跑车将会很有趣。但 LoveFrom 也有可能为法拉利设计出价格过万美元的夹克或手包。就像 Airbnb 一样，LoveFrom 与法拉利开展合作可以确定一件事就是交换彼此的影响力。法拉利和 Exor 至少在一定程度上可以花钱将自家品牌与伊夫和纽森的设计品味联系在一起。也许这比把他们和任何一个具体项目联系起来更有价值。

可以肯定的是，这也有助于提升设计公司 LoveFrom 的形象。直到现在，这家公司似乎比艾夫为苹果设计的硬件更空灵。LoveFrom 和它的工作是如此难以理解，以至于在谷歌搜索“LoveFrom”的第一个结果是粉丝网站。