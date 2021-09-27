谷歌 Android 反垄断上诉案开庭，律师称欧盟淡化苹果的存在

北京时间 9 月 27 日晚间消息，据报道，谷歌 Android 反垄断上诉案今日在欧洲第二高等法院“欧盟总法院”（General Court）开庭审理，谷歌在法庭上对欧盟大加指责，称欧盟委员会忽视了 Android 竞争对手苹果公司的存在。

这场听证会为期五天，其核心是评估谷歌在智能手机操作系统市场是否占据垄断地位。在今日的听证会上，谷歌律师马修・皮克福德（Matthew Pickford）称：“欧盟委员会对该行业真正的竞争态势视而不见，即苹果和 Android 之间的竞争。”

他说：“欧盟委员会对市场的定义过于狭隘，淡化了‘强大的苹果施加的强大约束’，错误地认为谷歌在移动操作系统和应用商店领域占据主导地位。而实际上，谷歌是一个强有力的市场颠覆者。”

皮克福德说：“Android 是激烈的市场竞争中上演的一个非凡的成功故事”。

而欧盟委员会律师尼古拉斯・汗（Nicholas Khan）则对苹果的角色不屑一顾，因为与 Android 相比，苹果的市场份额很小。尼古拉斯・汗在法庭上称：“把苹果公司纳入考虑范围，并不能改变太多。谷歌和苹果追求的是不同的模式。”

他说：“谷歌的行为剥夺了任何竞争的机会。”期间，尼古拉斯・汗提到了谷歌与设备厂商签署的一些协议，迫使手机制造商在其 Android 设备上预装谷歌搜索、Chrome 浏览器和 Google Play 商店。此外，谷歌还向特定大型 Android 设备厂商和移动运营商支付费用，要求他们独家预装谷歌搜索 App 等。

皮克福德还称，谷歌需要一种能力，将其应用程序与手机软件捆绑在一起。这能给谷歌一种“适当的激励”，让它向 Android 生态系统投资数十亿欧元。Android 生态系统创造了一个“可靠的、非碎片化的平台，为苹果提供了一个真正有竞争力的替代方案”。最终，这让应用程序开发者和消费者受益。

而尼古拉斯・汗反驳称，限制性合同让谷歌在搜索领域建立了近乎垄断的地位，这推动谷歌的全球营收从 2012 年的 500 亿美元增加了两倍多。

当前，全球约 80% 的智能手机上都安装了设备制造商免费使用的 Android 系统。由于 Android 的市场力量，此案是欧盟针对谷歌的三起反垄断案件中最重要的一起。在过去的十年中，欧盟累计对谷歌开出了 80 多亿美元的反垄断罚单。

支持谷歌的德国手机制造商 Gigaset Communications GmbH 表示，其成功归功于 Android 的开放平台，并对欧盟委员会的决定对其业务产生的负面影响表示遗憾。

该公司的律师简-弗朗索瓦・贝利斯（Jean-François Bellis）在法庭上表示：“由于这一有争议的判决，谷歌现在收取的 Play Store 许可费，占 Gigaset 面向‘价格敏感消费者’的智能手机价格的很大一部分。”

而投诉谷歌的游说团体 FairSearch，则严厉批评了谷歌对手机制造商的策略。

代表 FairSearch 的律师托马斯・温杰（Thomas Vinje）在法庭上表示：“谷歌采取了典型的‘诱饵和调换’策略。它把设备厂商套在一个理应免费且开源的操作系统上（该系统得到了谷歌搜索垄断地位垄断的补贴），然后通过各种限制来扼杀竞争。”

2018 年 7 月，欧盟委员会宣布对谷歌处以 43.4 亿欧元（约合 51.5 亿美元）的反垄断罚款。欧盟委员会当时称，自 2011 年以来，谷歌凭借其在互联网搜索市场的主导地位，对 Android 设备厂商和移动运营商做出了一些非法限制。

具体表现为，要求 Android 设备厂商预装谷歌搜索 App 和 Chrome 浏览器，作为授权谷歌 Play Store 应用商店的条件；向特定大型 Android 设备厂商和移动运营商支付费用，要求他们独家预装谷歌搜索 App；阻止预装谷歌应用的设备厂商销售预装“分叉版”Android 智能设备。

该上诉案的最终结果预计于明年宣布。