三星 Galaxy Tab A8 2021 详细规格曝光：紫光展锐 T618 芯片，约 1664 元

IT之家 9 月 28 日消息 据 91mobiles 报道，三星 Galaxy Tab A8 2021 平板的详细规格在近日被曝光，该平板将搭载紫光展锐芯片，价格约为 1664 元。

▲ 三星 Galaxy Tab A8 2021 平板渲染图

三星 Galaxy Tab A8 2021 平板将配备 10.5 英寸 LCD 显示屏，分辨率为 1920 x 1200，支持 60Hz 刷新率，还将配备四扬声器，支持杜比全景声。

该平板搭载紫光展锐 T618 芯片，这款 12 纳米芯片组具有两个 Cortex-A75 内核（频率为 2.0 GHz）和六个高效的 A55 内核（频率为 1.8 GHz）、一个 Mali-G52 MP2 GPU 和一个 LTE 调制解调器。

三星 Galaxy Tab A8 2021 平板的部分型号同时支持 Wi-Fi 和 LTE 连接，提供 4+64GB 和 4+ 128GB 两种配置版本。该平板前置 5MP 摄像头，后置镜头像素为 8MP。

此外，该平板拥有 7040mAh 电池，支持快速充电（目前具体充电功率还未知），还拥有 3.5 毫米耳机插孔、侧边指纹识别器。

IT之家了解到，据 91mobiles 报道，三星 Galaxy Tab A8 2021 平板预计将于 10 月 21 日发布，价格可能为 19000 印度卢比（约 1664.4 元人民币）。