微软准备发布 Win10 21H2，不支持 Win11 升级的朋友可获更新

IT之家 9 月 28 日消息 微软将在今年秋季推出 Windows 10 21H2 版本更新。IT之家了解到，目前 21H2 预览版仅对不支持 Win11 升级的电脑可用，满足条件的小伙伴可在 Preview 和 Beta 通道中手动检查更新。

据 WindowsLatest，Windows 10 21H2 已被锁定，并在添加显著改进方面进行冻结。据称，微软一直在努力稳定该系统，随着 10 月更新的到来，微软还将发布一个新的累积更新。

据称，Build 19044.1263 或更新版本可能是将于 10 月交付给用户的 21H2 最终版本，因为微软现在已经在 Windows Insider 中发布了 Build 19044.1263 的 Windows 10 ISO 镜像，并且也向所有测试人员推出，考虑到测试时间这大概率就是最终版本。

当然，微软目前正忙于消除 Win10 测试期间出现的 bug，因此很可能会在 10 月的最后一周发布包含海量 bug 修复的大规模累积更新。

从目前已知信息来看，Windows 10 21H2 将在 10 月份作为可选更新推送给用户，预计会在 2022 年初广泛推出。

根据上一次的更新日志，微软已经修复了 Windows 10 的 OOBE (开箱即用) 问题、Outlook 应用程序在正常使用期间会停止响应的问题，以及其他几个 bug。

此外，微软还在测试对使用英特尔 Tiger Lake 处理器的 Windows 10 21H2 的 TPM 认证支持，还有外部 Windows Hello 摄像头的支持。

当然，Windows 10 21H2 更新不会带来太大变化，甚至 21H2 中也不会有任何新功能，不过收件箱应用 (如 Microsoft Photos、Clock、Mails 和 Calendar) 有了一定改进，但微软并没有透露这些 Win11 应用何时可于 Win10 运行。

微软还确认，Windows 10 的应用商店应用程序将在今年秋季获得与 Windows 11 类似的设计，更多细节将在稍后公布。