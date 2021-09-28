Facebook 拟扩建全球最长海底电缆：总长超 45000 公里，服务 30 亿用户

IT之家 9 月 28 日消息 2Africa 是一个由 Facebook 和几家电信公司资助的海底电缆项目，建成后将成为有史以来最长的海底电缆系统。

Facebook 近日宣布，决定在名为 2Africa Pearls 的结构中增加一个新部分，该结构将连接非洲、欧洲和亚洲。

当 Facebook 首次宣布该项目时，它表示 2Africa 将在海底铺设 37,000 公里电缆。上个月，该公司宣布正在将电缆的覆盖范围扩展到塞舌尔、科摩罗群岛、安哥拉和尼日利亚东南部的另外四个分支，新电缆路线的总长度将超过 45,000 公里。

顾名思义，2Africa 计划的目标是为生活在非洲的人提供互联网连接。非洲是目前连接到互联网最少的大陆，本次扩展增加了印度（孟买）、巴基斯坦（卡拉奇）、阿曼（塞拉莱和巴拉卡）、阿联酋（卡尔巴和阿布扎比）、卡塔尔（多哈）、巴林（马纳马）、伊拉克（AlFaw）、科威特（科威特）和沙特阿拉伯（胡巴尔）。

IT之家了解到，在 Facebook 的声明中，该公司网络基础设施副总裁 Kevin Salvadori 表示，完整的计划将为更多人提供服务。最初 2Africa 项目仅打算为 12 亿人提供连接，但增加的 Pearls 结构将使该电缆能够为总共 30 亿人提供服务。