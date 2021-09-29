苹果 AirTag“丢失模式”出现漏洞，可将用户重定向到恶意网站

IT之家 9 月 29 日消息 据 KrebsOnSecurity 分享的一份新报告称，苹果允许任何人使用智能手机扫描丢失的 AirTag，以定位所有者的联系信息，这一功能可能被滥用，用于网络钓鱼欺诈。

苹果 AirTag 有一个功能，当设置为丢失模式时，它会为其生成 URL（https://found.apple.com），允许 AirTag 所有者输入联系电话号码或电子邮件地址。扫描该 AirTag 的人可以获得该信息，从而联系到失主。

IT之家了解到，根据 KrebsOnSecurity 的说法，丢失模式可被计算机代码注入字段，扫描 AirTag 的人可以被重定向到虚假的 iCloud 登录页面或其他恶意网站。

安全顾问 Bobby Raunch 发现了 AirTag 漏洞，他告诉 KrebsOnSecurity，该漏洞使 AirTag 变得危险。他说：“我从来没见过如此简单的方法，可以低成本地将小型消费级跟踪设备制作成恶意工具。”

Raunch 在 6 月 20 日联系了苹果公司，后者花了几个月的时间进行调查。苹果上周四告诉 Raunch，它将在即将发布的更新中解决这个问题，并要求他不要在公开场合谈起这件事。