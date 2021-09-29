2699 元起，华为 nova 9/Pro 今日开售：双 3200 万像素 Vlog 镜头

IT之家 9 月 29 日消息 华为 nova 9 Pro 和 nova 9 两款鸿蒙 HarmonyOS 2 新机采用双 3200 万像素 Vlog 镜头、100W 超级快充、10 亿色的 120Hz 臻彩屏，售价 2699 元起，今日 10 点正式开售。

华为 nova 9 价格：

8GB+128GB 售价 2699 元

8GB+256GB 售价 2999 元

华为 nova 9 Pro 价格：

8GB+128GB 售价 3499 元

8GB+256GB 售价 3899 元

华为 nova 9 系列在外观设计方面，拥有 9 号色、亮黑色、普罗旺斯、绮境森林配色，搭载 6.72 英寸屏幕，支持 120Hz 高刷。

华为 nova9 Pro 延续强大前置自拍基因，升级带来前置双 3200 万像素摄像头，升级单反级人像自拍与前置拍摄慢门功能，可虚化路人，还支持广角智能切换，搭载 XD Fusion 超清图像引擎，可以在不同光线环境下记录高质量细节。

IT之家了解到，在 Vlog 拍摄方面，华为 nova 9 Pro 支持超广角 4K 视频，暗光视频、AIS+3D 人像防抖、前置慢动作与延时摄影、3Mic 声音追焦等。该机还支持多机位拍摄、前后录像一次成片、手表遥控拍摄，以及通过花瓣剪辑软件智能剪辑一键成片。

华为 nova9 Pro 搭载高通骁龙 778G 4G 芯片，首发新一代 100W 华为超级快充，电池容量 4000mAh，20 分钟即可充满电。通信方面，该机支持多网协同、双网并发、多设备通信共享、AI 信号预测。