5.98 万元，五菱 NanoEV 迪士尼疯狂动物城限定款正式上市：全球限量 5000 台

IT之家 9 月 29 日消息 五菱汽车宣布旗下首款两座新能源车五菱 NanoEV 与迪士尼“疯狂动物城”IP 联名合作，将推出五菱 NanoEV 迪士尼疯狂动物城“限定款”，在今日的天津车展上市。

官方目前已经公布了这款车的价格，五菱 NanoEV 迪士尼疯狂动物城限定款售价 5.98 万元，全球限量 5000 台，目前已可下订。

IT之家了解到，五菱 NanoEV 迪士尼疯狂动物城限定款整车尺寸为 2497/1526/1616mm，保持了 2.5 米车身、3.8 米转弯半径，支持 App 车机互联一键掌控查询车辆状态、智能补电、预约充电等。

该车采用两座设计，综合工况续航里程达 305km，可直接使用家用 220V 三插电源充电，也可选装 6.6kw 高功率充电机，4.5 小时即可满电出发。

此外，这款车型采用笼式高强钢车身骨架设计，配备主驾安全气囊、副驾儿童保护锁及 ISOFIX 儿童安全座椅接口，拥有 ESC 车身电子稳定系统、坡道辅助、EPB 电子手刹、后倒车雷达及胎压监测系统等。

电池方面，五菱 NanoEV 迪士尼疯狂动物城限定款搭载低温预加热技术和电池保温功能，防尘防水达到 IP67 等级，具备主动安全保护功能、绝缘故障报警及短路保护等功能。