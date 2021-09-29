华为 66W 氮化镓超薄充电器开售或遭延期：卡片大小仅 10.5 毫米厚，售价 299 元

IT之家 9 月 29 日消息 在 9 月 23 日的华为 nova9 发布会上，华为还推出了一款氮化镓超薄充电器，其厚度仅有 10.5mm，重量仅有 62g，可如卡片大小随身携带；支持 66W 超级快充，手机平板 PC 等多设备兼容。今天官方宣布这款充电器 10:08 正式开售，售价 299 元。

不过IT之家并未在京东、天猫等平台找到这款充电器的销售页面，华为官方商城该充电器页面则显示缺货。

华为 66W 氮化镓超薄充电器外观上就像一块小饼干，白色的壳体上印有 66W 字样，表示其拥有 66W 超大输出功率，采用单 USB-C 输出口配置，兼容华为超级快充与 USB PD 快速充电标准。带有可折叠插脚设计，插脚收纳回壳体内甚至可以放入卡包内。

华为 66W 氮化镓超薄充电器采用超薄架构设计，采用高效合封 GaN 氮化镓功率芯片与 COB 高集成平板变压器，笔形电解电容，与 Mate40 配套的 66W 原厂充电器相比，功率密度提升了 95.9%，厚度减少 62.9%。拥有 11V6A 电压档，可以对华为 P50、Mate40 等旗舰手机提供最高 66W 的超级快充支持，包装内配送一根 50cm 6A USB-C to USB-C 大电流数据线。

目前来看这款充电器的发售很可能已经遭到延期，具体原因未知，可能跟芯片短缺有关，官方并未对此发表声明。