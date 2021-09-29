微软下调港区 XGP 订阅价格，最多降低近 1000 港币

IT之家 9 月 29 日消息 微软宣布下调中国香港地区、智利和以色列的 Xbox Game Pass 以及 Xbox Live 金会员价格，最多可降近 1000 港币。

据 VGC 报道，微软会定期评估各地的订阅服务价格，以给全球各地的人提供游戏乐趣。本次下调的包括 Xbox Game Pass 终极版（XGPU）、Xbox Game Pass（主机/PC）以及 Xbox Live 金会员。

以我们最熟悉的港版售价来看，XGPU 每月价格由 119 港币降到了 79 港币，年订阅的价格从 2849 港币降到了 1899 港币。PC 版每月从 39 港币降到 29 港币，主机板每月从 79 港币降到了 59 港币。

Xbox Game Pass 是微软推出的一项游戏订阅服务，玩家在订阅期内可以畅玩该服务包含的数百款游戏，但除了部分微软第一方游戏，其余游戏都有上架期限，当游戏被移出 Xbox Game Pass 服务后，玩家就不再能免费畅玩了，因此该服务更适用于游玩一次通关类型的游戏。

IT之家了解到，VentureBeat 消息来源称，XGP 服务目前约有 2000 万用户，但尚未盈利。