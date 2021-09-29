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Redmi K40 推送 MIUI 12.5.14 稳定版更新：支持内存扩展功能

2021/9/29 13:11:58 来源：IT之家 作者：懒猫 责编：懒猫
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IT之家 9 月 29 日消息 据IT之家网友反馈，Redmi K40 现已推送 MIUI 12.5.14 稳定版更新。

除优化和修复锁屏、状态栏、通知栏等方面的问题外，在 MIUI 12.5.14 稳定版中，Redmi K40 支持了内存扩展功能

内存扩展功能开启后，系统将提供额外的 3GB 运行内存。该功能会占用部分存储空间，用户需在存储空间充裕时使用。

▲ 图自IT之家网友 @旅行的太阳

Redmi K40 手机 MIUI 12.5.14 稳定版更新内容：

视频

  • 修复 使用超级壁纸时，灭屏指纹解锁进入个别界面闪黑问题

  • 修复 抬起亮屏功能失效的问题

  • 修复 挂断电话亮屏后锁屏信息全部消失的问题

  • 修复 使用主题后开启超级壁纸，锁屏页面内容不显示的偶现问题

状态栏、通知栏

  • 优化 来电的悬浮通知屏蔽逻辑

  • 优化 闹钟提醒通知的展示

  • 优化 通知中心与三方主题的适配

  • 优化 通知消息与深色模式的适配

  • 修复 长按通知偶现权限弹窗重叠的异常

  • 修复 应用锁导致通知大小背景不一致的异常

  • 修复 锁屏时无法下拉通知栏的问题

  • 修复 未接来电悬浮权限开启失败的异常

  • 修复 播放音乐时，通知栏偶现不显示媒体控制面板的异常

  • 修复 抬起亮屏时偶现锁屏通知抖动的异常

  • 修复 深色模式下，通知按钮偶现显示异常的问题

备份

  • 修复 在选择恢复内容页面，切换深色模式后回到选择恢复内容页面展示空白的问题

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关键词：Redmi K40

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