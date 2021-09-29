5G 用户持续攀升，韩国 5G 基站建设仍十分缓慢

根据韩国通信厅汇编的数据，今年第二季度韩国 5G 用户数量增加 199 万，至 1700 万，同比增长 13.7%。和 5G 用户数攀升相比，5G 基站建设进展仍十分缓慢。

据韩国先驱报报道，截至今年 6 月，韩国 5G 用户占移动网络用户总数的 23.8%，而 4G 和 3G 网络用户数分别达到 5050 万和 2020 万。

然而，第二季度韩国 5G 基站数量仅同比增长 9%，达到 162099 座。在韩国 147 万座移动网络基站中，5G 基站份额约 11%。目前，韩国已建设 100 万和 30 万座 4G 和 3G 基站。

业内消息人士称，鉴于基础设施建设缓慢，用户对 5G 服务质量的投诉有所增加。

7 月初，一些 5G 用户针对韩国一家电信公司提起集体诉讼，并指控其服务质量不佳。

韩国是全球第一个推出 5G 商用化服务的国家，但对下一代超高速网络的建设却没有预期般顺利。该国通信行业官员表示，简单地将 5G 基站数量与 4G 或 3G 基站数量进行比较是不合理的，因为 5G 基站可以满足更多设备上网需求。

尽管如此，加快 5G 网络基础设施建设仍然迫在眉睫。韩国科学技术信息通信部周一宣布，将缩短和简化申请 28 GHz 和 6 GHz 以下频谱的公司的审查程序，审查过程预计从三个月缩短至一个月，申请所需文件数量预计减半。相关公司有望在 11 月底之前收到部分 5G 频谱。