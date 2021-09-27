LG U+ 宣布成为迪士尼视频服务 Disney+ 韩国独家合作方

北京时间 9 月 27 日早间消息，韩国运营商 LG U+ 周日宣布，已经与迪士尼签订独家合作协议，成为迪士尼流媒体视频服务 Disney+ 在韩国的网络运营商。Disney+ 预计于 11 月 12 日在韩国上线，此次合作将进一步加强 LG U+ 电视端和手机端的付费内容储备。

此前，LG U+ 及其竞争对手 KT 都曾表示，正在与迪士尼就 Disney+ 合作展开谈判。因此，最终的谈判结果引入关注。

根据合作协议，Disney+ 的内容将通过 LG U+ 的 IPTV 和移动通信服务，以及 LG Hello Vision 的有线电视服务来提供。LG U+ 表示，计划推出包含 Disney+ 付费内容的手机套餐。

LG U+ 正在寻求通过新的合作，提升在韩国付费内容市场的份额。迪士尼的流媒体视频服务覆盖了皮克斯、国家地理和漫威娱乐等子公司的内容，将有助于 LG U+ 进一步推动内容的多元化。

在此次合作中，Disney+ 还将提供更多原创内容，包括在韩国制作的节目。今年 4 月，迪士尼与韩国本地内容制作方 Studio & New 签订合作协议，在未来 5 年中制作内容。

Disney+ 在韩国的上线也将撼动韩国本地的流媒体视频市场，该市场目前被 Netflix 主导，市场份额达到 40%。截至 7 月，Netflix 在韩国的月活跃用户数超过 900 万，几乎是排名第二的 Wavve 的 3 倍。

鉴于迪士尼持有许多知名 IP，Disney+ 很可能成为 Netflix 强有力的竞争对手。Disney+ 将提供过往的 7500 多部电视剧和超过 500 部电影，以及最新的内容。

在全球范围内，Disney+ 的增长速度很快。自 2019 年 11 月推出以来，其付费用户数已经超过了 6050 万。

对于此次合作，LG U+ 消费类业务负责人 Chung Sue-Hyun 表示：“我们预计，LG U+ 的媒体服务能力与迪士尼的内容将形成协同效应。” 在韩国，Disney+ 的月费为 9900 韩元（54.3 元人民币），包年费用为 9.9 万韩元（542.6 元人民币）。

2018 年 11 月，LG U+ 也是第一家与 Netflix 在韩国达成合作的公司。自从与 Netflix 合作以来，LG U+ 在韩国 IPTV 市场的份额从第三上升至第二名。