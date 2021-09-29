自称发电技术突破能量守恒定律的企业涉嫌虚假宣传，回应称只样机

IT之家 9 月 29 日消息 能量守恒定律是自然界普遍的基本定律之一。一般表述为：能量既不会凭空产生，也不会凭空消失，它只会从一种形式转化为另一种形式，或者从一个物体转移到其它物体，而能量的总量保持不变。不过，近日广西一公司竟称其发电技术突破了能量守恒定律，引发争议。

IT之家了解到，该公司名为广西南宁隆生达发电力科技有限公司，该公司在官网称，这一技术名为“一种电容补偿式自循环发电系统”，“改变传统的发电方式，通过电子杠杆和机械杠杆的原理，达到无功补偿自循环发电的效果”，是国内外首创，目前已获得国家专利，“该技术不需要任何外力、不受任何外界干扰，只利用自身储存电源起动，就源源不断地发电和输送电。”

信息显示，该公司注册资本 100 万元，大股东叶占广，持股比例 84%，广西自来电电力股份有限公司持股 10%。

据澎湃新闻报道，查询获悉，该发电系统的专利申请实际上尚在审查阶段，企业涉嫌虚假宣传。其声称“突破能量守恒定律”有违科学规律，也引起当地科技部门注意。9 月 29 日，南宁市科学技术局高新技术科一位工作人员称，该科室工作人员昨晚已关注到该公司的相关情况，今天早上，科室工作人员已经在找这家公司了解具体情况。这家公司号称的技术挑战了大家普遍认识的客观科学规律，“我们对这项技术也比较敏感，已经在派工作人员去了解情况了。”

另外，该公司工作人员也做出了回应，称该设备还未应用，只是样机，还需完善改良。9 月 29 日上午，该公司网站已撤下“突破能量守恒定律”表述。