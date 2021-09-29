VAIO SX12 笔记本勝色特别版亮相：日本工艺，附赠高科技擦拭布

IT之家 9 月 29 日消息 今日 VAIO 中国香港官网曝光了 VAIO SX12 笔记本的勝 (shèng) 色特别版本，为 VAIO 五周年而打造。笔记本的 A 面采用的独特的藏蓝色，日本称之为“勝色”。这种颜色来自于日本战国时期，意为“胜利的颜色”。古时亚麻布料、绳子经过染色，可以用作盔甲上的装饰，作为战前的好预兆。

参数方面，VAIO SX12 笔记本采用轻量化设计，仅重 899 克，配备 12.5 英寸 1080P 显示屏。笔记本搭载英特尔第八代酷睿 i5-8265U、i7-8565U 处理器，外壳使用了铝和不锈钢材质，内置单风扇散热，键盘具有背光。笔记本可选 8GB/16GB LPDDR4 内存，256GB/512GB NVMe SSD 可选。

IT之家了解到，这款笔记本在保证轻薄的同时，提供了极为丰富的接口，包括全尺寸 VGA、RJ-45、HDMI 接口，以及 SD 卡槽、Type-C 接口等。产品支持 PD 快充，续航 10.5 小时。

值得注意的是，购买 VAIO SX12 勝色特别版笔记本用户，可以获得一块特殊的擦拭布料“Ultrasuede”。产品使用日本 Toray 技术打造，采用与笔记本类似的颜色，布料正面有着 VAIO 商标。