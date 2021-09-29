小米 11 Lite NE 5G 海外发布：2048 元起，骁龙 778G/ 轻至 158g

IT之家 9 月 29 日消息 今日小米在印度地区正式发布了小米 11 Lite NE 5G 手机。这款产品与国内的小米 11 青春版十分类似，最大的不同是 SoC 芯片由高通骁龙 780G 变更为 778G。手机提供 6GB+128GB、8GB+128GB、8GB+256GB 三款配置，海外售价约合 2048 元人民币起。

这款手机搭载 6.55 英寸 AMOLED 全面屏，刷新率 90Hz，触控采样率 240Hz。屏幕支持 10bit 色深，支持杜比视界、HDR10 + 等认证，典型亮度 500nit，最大亮度 800nit。此外，屏幕表现覆盖康宁大猩猩 5 玻璃。

这款手机与小米 11 青春版类似，薄至 6.81mm，轻至 158g。手机具有 IP53 级别防尘防水能力，SIM 卡槽支持 MicroSD 卡混合安装。手机内置 4250mAh 电池，支持 33W 快充。

影像方面，小米 11 Lite NE 5G 主摄为 6400 万像素，传感器尺寸 1/1.97 英寸，不支持光学防抖。此外还配备 8MP 超广角镜头、5MP 长焦微距镜头。手机支持 4K 30fps 视频录制，以及 1080P 120Hz 录制。此外，手机前摄为 20MP。

性能方面，产品配备的骁龙 778G 处理器采用 6nm 工艺制造，拥有 4x2.4 GHz 大核，4x1.8 GHz 小核。手机内置 LPDDR4X 内存 + UFS 2.2 闪存，内置热管散热。

除此之外，手机还配备双扬声器，采用侧边指纹识别，同时具有红外线、NFC 功能。

小米 11 Lite NE 5G 海外售价如下：

6GB+128GB 版，约合 2048 元

8GB+128GB 版，约合 2222 元

产品将于 10 月 2 日在印度地区正式发售。