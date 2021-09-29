谷歌 Android 反垄断上诉案开庭第三天：预装谷歌搜索是为了与苹果竞争

北京时间 9 月 29 日晚间消息，据报道，谷歌 Android 反垄断上诉案今日进入开庭审理的第三天。谷歌在法庭上表示，向手机制造商支付费用，让他们只预装谷歌搜索，并非为了阻止竞争，而是让 Android 从苹果手中赢得市场份额所必需的。

2018 年 7 月，欧盟委员会宣布对谷歌处以 43.4 亿欧元（约合 51.5 亿美元）的反垄断罚款。欧盟委员会当时称，自 2011 年以来，谷歌凭借其在互联网搜索市场的主导地位，对 Android 设备厂商和移动运营商做出了一些非法限制。

其中一个限制是，向特定大型 Android 设备厂商和移动运营商支付费用，要求他们独家预装谷歌搜索 App，即所谓的“营收共享协议”（RSA）。欧盟委员会认为，该协议将竞争对手拒之门外。

而谷歌律师阿西马基斯・科姆尼诺斯（Assimakis Komnios）今日在法庭上表示，情况并非如此，支付这些款项只是为了激励手机制造商，让他们赋予 Android 一个机会。

科姆尼诺斯说：“谷歌不得不提供一种‘补偿性’的收入来源（对于手机厂商）。这是一种激励，以说服他们开放并采用 Android 平台。同时，‘营收共享协议’还帮助他们（手机厂商）压低了价格，以更好地与苹果公司竞争。”

“因此，谷歌得到的回报是一个促销机会，独家预装（谷歌搜索 App），这使得谷歌可以更好地投资于免费的操作系统，以及免费的应用商店等。最重要的是，‘营收共享协议’只覆盖了 5% 的市场。”

而欧盟委员会律师尼古拉斯・汗（Nicholas Khan）则驳斥了这一说法。他说：“让谷歌感到担心的是，竞争对手越来越有吸引力。‘营收共享协议’是谷歌相互锁定的一系列商业行为的巅峰。”

此次听证会为期五天，而最终的裁决预计于明年宣布。在前两天的庭审中，谷歌称欧盟忽视了苹果公司的存在，错误地认为谷歌在移动操作系统和应用商店领域占据主导地位。

此外，谷歌还表示，其与手机厂商签署的“移动应用程序分销协议”（MADA）促进了市场竞争，而不像欧盟所指控的那样，是一种“胡萝卜加大棒”的策略，扼杀了竞争对手。